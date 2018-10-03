Чем опасно сравнение мужчин с собаками

Взгляд
5 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:01  |  vz.ru
Разделы

Как россиян заставят отказаться от доллара

Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рубляхФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира

Ким и Трамп остались без премииФото: Susan Walsh/Reuters
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные. Вместо них норвежский комитет присудил премию хирургу из Конго и правозащитнице из Ирака за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Почему Запад продолжает пытаться не замечать Трампа? Подробности...
Перейти а раздел…

В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

Киев испугался, что 150 тысяч живущих в Закарпатье мадьяр соберутся в «пятую колонну»Фото: Bogdan Cristel/Reuters
Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...

Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Денис Муквеге – гинеколог, что спас более 50 тысяч женщин, подвергшихся жесточайшим изнасилованиям. Теперь этот человек может считаться спасителем еще и Нобелевской премии мира. Но слушать доктора Муквеге более минуты сложно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как стать губернатором в России

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария

    Что может предложить Сирия туристам из России

      Перейти а раздел…

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...

      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство России направило Британии ноту
          Россия и Индия договорились о поставках С-400Газпром предложил разбавлять природный газРоссию обвинили еще и в мировом дефиците шоколадаЕС утвердит новый механизм санкций за применение химоружия
          Решение Индии о покупке российских С-400 расценили как вызов СШАВ Солсбери пройдет фестиваль «Из России с любовью»ВАДА похвасталось сетью информаторов в РоссииНурмагомедова и Макгрегора взвесили
          Голландский премьер применил против россиян «карательные меры»Пропавший глава Интерпола нашелсяКлимкин «шьет дело» украинцам с российскими паспортами«Одноклассники» покажут бой Нурмагомедова и Макгрегора

          Главная тема


          В США началась игра вокруг еще одного предателя российской разведки

          недооцененный гений


          Стало известно о феноменальных способностях Януковича

          «процесс пошел»


          Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

          шпионские игры


          Британским разведчикам разрешили пытать, убивать и насиловать во благо родины

          Видео

          без шансов


          Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

          «ловушка Фукидида»


          Почему теперь и Китай «вмешивался в американские выборы»

          главные достижения


          Чего добилась Чечня за десять лет

          шпионские игры


          Мэй и Рютте делают из сотрудников ГРУ идиотов

          октябрь 93-го


          Как группе спецназа «Вымпел» удалось арестовать Руцкого без единого выстрела

          «русские тролли»


          Ирина Алкснис: Мир разлюбил голливудские фильмы, и в этом опять виновата Россия

          «АУЕвшие дети»


          Лев Пирогов: То там, то здесь подростки маршируют по улицам, скандируя «АУЕ» и громя киоски

          «потянуло бензинчиком»


          Игорь Мальцев: Раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Чем опасно сравнение мужчин с собаками

          Идеология сегодня все чаще манипулирует наукой   5 октября 2018, 21:30
          Фото: YAY/ТАСС

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Появление письма сотен женщин-ученых с требованиями «прекратить господство мужчин» совпало с громким скандалом в мире социологии. Несколько социологов добились публикации заведомо антинаучных текстов в серьезных изданиях – лишь из-за того, что высказывались на тему равенства и феминизма. Это совпадение, как ни странно, весьма показательно.

          Главная французская газета Le Monde опубликовала письмо 440 ученых женского пола (если в единственном числе слову «ученый» можно подобрать феминитив «ученая», то во множественном числе шовинистичный русский язык этого не позволяет), авторессы которого (феминистки говорят «авторки», но этот феминитив в русском языке еще не устоялся) требуют положить конец мужскому господству в науке.

          Дальше в целях простоты изложения будем использовать менее политкорректный, но более привычный русский язык без нарочитых феминитивов. Перевод текста опубликован на сайте «Инопресса».

          Итак, коллектив французских женщин-историков опубликовал открытое обращение. В тексте говорится, что «в контексте прогрессирующего, хотя и уязвимого феминизма среди научных работников продолжает существовать господство мужчин. Сегодня нужно, чтобы в этой сфере борьба за равноправие солидаризировалась с другими видами борьбы, в частности против сексуальных домогательств и против любых дискриминаций, поскольку сопротивление данной форме господства столь же настоятельно необходимо».

          Авторы приводят статистические данные, свидетельствующие, разумеется, в их пользу: в гуманитарных науках во Франции женщины занимают около половины преподавательских должностей в университете, но лишь 29% из них становятся профессорами и только 25,5% входят в число руководящих сотрудников. Кроме того, зарплата женщин, даже в конце карьеры, на тысячу евро в месяц (около 77 тысяч рублей) меньше, чем у коллег-мужчин.

          По мнению подписанток письма, женщины оказываются в ситуации «академической маргинализации», потому что у них банально меньше времени на научную работу, нежели у мужчин. «Хотя мы знаем коллег-мужчин – сторонников домашнего равноправия, наше общество еще повсеместно возлагает ответственность и заботу о домашнем хозяйстве – за детей, а также престарелых родителей – на женщин», – говорится в тексте.

          В заключение женщины-историки призывают коллег своего и другого пола взять на себя следующие требования: «защищать эгалитарное представительство женщин в комиссиях по подбору персонала и в жюри конкурсов; принимать в расчет специфические ограничения в женской карьере, входить в положение и учитывать частную жизнь женщин; бороться против «невидимости» в преподавательской работе, давая читать студентам и студенткам тексты женщин-историков; поощрять молодых женщин, начинающих научную карьеру». К женщинам-историкам также есть отдельное пожелание: «отказываться участвовать в группах специалистов или в научных трудах, где присутствуют почти исключительно мужчины».

          Действительно, поднятая проблема существует не только во французской академической науке и высшем образовании. Женщин много среди преподавателей, но гораздо меньше среди профессоров и высшего руководства. Этому есть много причин, и, разумеется, дело не только в том, что «общество повсеместно возлагает ответственность на женщин».

          Академическая наука, в отличие от среднего образования, более консервативна, массовый приход женщин в эту сферу начался позже, поэтому нехватка женщин в руководстве может быть вызвана тем, что о равноправии в науке просто позже задумались. Безусловно, среди профессоров есть женоненавистники, как и среди их коллег-женщин – мужененавистницы, но вряд ли радикалы делают погоду в университетах.

          Пожалуй, главное, что обращает на себя в письме французских женщин-ученых, – они требуют не равноправия, как мужчины третьего сословия двести с лишним лет назад или женщины-суфражистки на стыке XIX и XX веков. Они требуют привилегий, особого отношения и специального «продвижения» – как трудов женщин-ученых среди студентов, так и юных выпускниц. Позитивная дискриминация – очень распространенное явление как в США, на родине политкорректности, так и, все чаще, в Европе, но оно редко приводит к позитивным явлениям.

          Когда шовинистически настроенный мужчина не дает женщине стать профессором, она может пожаловаться коллегам, уйти в другой вуз и даже подать в суд – законы о дискриминации по половому признаку во Франции достаточно суровы. Но когда женщина становится профессором просто потому, что она женщина, без достаточного уровня профессионализма, это ничуть не лучше. Любые половые, национальные и прочие квоты снижают уровень конкуренции, а значит – качества и уровня знаний.

          Поэтому вреда от позитивной дискриминации как минимум не меньше, чем от традиционной. И главный вопрос – понимают ли это подписантки «письма 440»?

          Интересно, что письмо появилось на фоне масштабного академического скандала в американской социологии. Трое ученых, доктор наук Джеймс Линдсэй, доцент Питер Богоссиан и Хелен Плакроус (подчеркнем, это женщина!), на протяжении нескольких месяцев «троллили» научные журналы, рассылая заведомо антинаучные тексты на тему феминизма в рецензируемые журналы. На момент, когда они признались в социальном эксперименте, из 20 разосланных ими в разные издания рукописей семь были приняты (четыре опубликованы, три ожидали публикации), еще семь находились на рассмотрении и только шесть были отклонены! В результате журнал Feminist Theory опубликовал статью, в которой содержались призывы запретить искусственный интеллект, потому что его создают белые мужчины, а значит, и продукт тоже будет шовинистичным и опасным для женского равноправия.

          Журнал Gender, Place & Culture разместил текст, в котором мужчин сравнивали с собаками и призывали использовать для их «дрессировки» те же методы, что и для кобелей. «Это замечательная работа. Она невероятно инновационна, богата на анализ и очень хорошо написана, учитывая разнообразие литературы и теоретических вопросов, которые выносятся на обсуждение», – говорилось в рецензии.

          Но самая показательная статья досталась изданию Affilia. По идее, название должно было навести образованного человека на подозрения. Текст был озаглавлен Feminist Mein Kampf.

          Авторы вообще ничего не писали сами, а методом «вырезать-вставить» заменили упоминания нацистской партии на феминисток, а врагов нации – на мужчин-шовинистов. «Рецензенты поддерживают работу и отмечают, что она имеет потенциал для создания важного диалога среди социальных работников и исследователей феминизма», – говорилось в отзыве на статью.

          Никто ничего не заподозрил, пока Линдсэй, Богоссиан и Плакроус не сознались. В заключение своей «признательной статьи» авторы написали, что сделали это, потому что «верят в университеты, в классическое образование, в стремление к научным знаниям и в важность социальной справедливости». Но почему-то верится с трудом, что обманутые феминистки их услышат и не проклянут навеки.

          Безусловно, мир меняется в сторону большего равноправия – в том числе гендерного. Но когда борьба за чьи-либо права превращается в кампанейщину, большего социального успеха, к сожалению, добиваются те, кто встает во главе кампанейщины, а не те, кто пытается призывать к здравому смыслу.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............