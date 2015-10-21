Интеллектуалы предали свою главную добродетель

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Как россиян заставят отказаться от доллара

Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рубляхФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин? Подробности...
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Чего добилась Чечня за десять лет

Глава Чечни имеет большие планы на развитие республикиФото: Елена Афонина/ТАСС
В пятницу Грозный отмечает сразу два больших праздника. Городу исполняется 200 лет, а главе республики Рамзану Кадырову – 42. Больше 11 лет Кадыров находится у власти в Чечне, и все развитие республики проходит под его непосредственным контролем. Каковы же главные достижения Чечни за годы под управлением Кадырова? Подробности...
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В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
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Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

Киев испугался, что 150 тысяч живущих в Закарпатье мадьяр соберутся в «пятую колонну»Фото: Bogdan Cristel/Reuters
Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Девушки перешли прямиком в гейфантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...

Интеллектуалы предали свою главную добродетель

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Одна из опубликованных «статей на тему феминизма» была перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Оказалось, что без внешней маркировки научное сообщество больше не способно разглядеть то, что проповедует. Подробности...

Станет ли Испания еще одним «евродругом» России

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

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          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?


          Андрей Тесля

          Интеллектуалы предали свою главную добродетель

          Андрей Тесля
          кандидат философских наук
          		 5 октября 2018, 11:05

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          Когда нас никто не видит и не может услышать, мы запираемся по старой советской привычке – и теперь уже не слушаем, а читаем вражеские голоса. Русская служба BBC радует сердце патриота, вспоминающего Севу Новгородцева, даже сейчас, десятилетия спустя.

          Накануне она вновь принесла дивную весть – повествование о научном эксперименте, главный вывод которого в том, что мировая социально-гуманитарная наука верна старому доброму советскому принципу партийности. Трое теперь уже малоуважаемых коллегами исследователей на протяжении года писали под псевдонимами и рассылали в редакции уважаемых изданий статьи, «посвященные различным проявлениям борьбы с социальной несправедливостью: исследованиям феминизма, культуры мужественности, вопросам расовой идентификации и сексуальной ориентации, бодипозитива и так далее».

          Статьи были заведомо абсурдны и сдобрены значительной долей иронии, при достаточной критичности или здравом смысле позволявшей распознать обман. Тем не менее, из 20 статей – 7 были опубликованы в рецензируемых и до этого времени вроде бы уважаемых журналах, 6 – отклонены, еще 7 к моменту окончания эксперимента находились на рассмотрении.

          «Одна из наиболее абсурдных статей – о том, что секс между собаками в парке необходимо рассматривать в контексте культуры изнасилований – даже была отмечена специальной наградой».

          Теперь авторы эксперимента говорят о своей разрушенной научной репутации и всячески пытаются объясниться перед сообществом.

          Фото: Mike Nayna/youtube.com

          В данном случае научная репутация – очень странная вещь. Она рушится не у тех, кто принимал статьи к публикации, и не у рецензентов этих изданий, которые давали положительные отзывы. Она рушится у тех, кто вскрыл мощный идеологический заказ в научных исследованиях, ведь соответствие этому заказу гораздо важнее качества самих исследований. Настолько, что исследование в некоторых случаях можно вообще не проводить. Главное – сказать то, что от тебя хотят услышать.

          Давайте задумаемся: почему авторы эксперимента говорят, что их репутации разрушены или по крайней мере кажутся поставленными под вопрос? Репутация в настоящей науке – это доверие к ученому и оценка его предыдущих достижений. Поэтому ключевой вопрос можно переформулировать так – кто и почему им перестал доверять? И в чем?

          Экспериментаторы нарушили массу негласных правил. Так, одна из «статей на тему феминизма» – «Наша борьба – это моя борьба» – была «несколько перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Оказалось, что без внешней маркировки научное сообщество не способно разглядеть то, что проповедует. Суть больше не имеет значения – важны верно расставленные опознавательные знаки системы свой/чужой. Нужно произнести «правильные» слова в правильной последовательности, а то, что между ними, не имеет большого значения.

          Конечно, можно сказать, что это – частный случай, нелепый сбой или нечто подобное. Но Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян не оставили подобной опции. Счет 7:6 – и политически ангажированный бред побеждает науку.

          Впрочем, у нас обычно, как в песне, счет 5:0. Так что эти заморские новости если чем и впечатляют, то только уровнем ханжества, а по существу остается радоваться за то, что 6 публикаций все-таки были отклонены.

          Собственно, почему эта история так бесит столь многих? Потому что это не про журналы, не про редколлегии – или, точнее, не только про них. Это диагноз значительной доле сообщества, для которого идеологическая верность – решающий критерий.

          Это история про предательство интеллектуалов. Жюльен Бенда уже без малого век назад отмечал, что интеллектуалы изменили своему назначению – не быть стороной в текущих спорах. Наследники клириков, они должны были быть теми, кто стоит над схваткой – хотя бы потому, что любой схватке суждено прекратиться и любые враждующие стороны нуждаются в том, кто беспристрастен.

          Интеллектуалы соблазнились возможностью занять сторону, решить – кто прав здесь и сейчас. Они искусились понятным соблазном – возможностью действовать и видеть результаты своего действия. Они уповали на то, что их мудрость поведет ко благу – а в результате стали участниками боев.

          Проблема не в том, что в борьбе не следует принимать участия – но важно, чтобы кто-то оставался за ее пределами. Если каждый на войне и у каждого есть своя сторона, то исчезает ключевое для возможности примириться – нет тех, кто вне состязания не по неспособности в нем участвовать, а по собственному решению встать в стороне.

          Нельзя быть в одной из команд и судьей одновременно. Это не значит, что у каждого из нас нет собственных предубеждений и симпатий, но на их счет существует рефлексия, инструмент опознания этих предпочтений в себе с целью удерживать их или вносить поправку на искажение в свои суждения, понимая, что, независимо от своей воли, ты в любом случае искажаешь оптику.

          Назначение интеллектуала – быть наблюдателем. Это история про башню из слоновой кости, это история про дистанцию – в идеале равную от всех. Идеал на то и идеал, что не реализуется в эмпирии – там всегда есть ветры симпатий, склонностей, предрассудков и страхов. Но в идеале это история про неспособность принять сторону – потому что не знаешь никого, кто не прав.

          Предательство интеллектуалов состоялось настолько давно, что другого мы уже и не помним. В этом смысле Россия уже давно часть мировой науки, более того, она умудрилась быть в первых рядах.

          Это знакомая форма существования, однако потребность не только действовать, но и мыслить (следовательно, в первую очередь отдавать самому себе отчет в собственном положении и в смысле собственных действий) фундаментальна, не отменяема привычкой. О чем, собственно, и сам скандальный эксперимент – вопреки собственным выгодам и интересам.

          (в соавторстве с Владас Повилайтис)


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