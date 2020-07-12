Мечеть в Святой Софии – это конец модерна

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12 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значениеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов – гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.  Подробности...
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Гей-браки рассорили эстонское руководство

Однополые пары в Эстонии последовательно добиваются для себя все больше правФото: John Raoux/AP/ТАСС
Эстонские националисты вступили в яростную схватку с президентом страны Керсти Кальюлайд. Причиной стало отношение к секс-меньшинствам. Кальюлайд хочет, чтобы «голубые» и «розовые» могли заключать официальные браки. Правые же партии требуют прописать в конституции, что брак – это только союз мужчины и женщины. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Мечеть в Святой Софии – это конец модерна

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

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«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
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          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

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          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Андрей Тесля

              Мечеть в Святой Софии – это конец модерна

              Андрей Тесля
              кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
              		 12 июля 2020, 15:50

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              Чтобы в первом приближении представить себе турецкий контекст споров вокруг Святой Софии – отечественному читателю можно вспомнить, например, следующие российские сюжеты:

              – споры вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви;

              – аналогичные споры вокруг передачи «Троицы Ветхозаветной» Рублева из Третьяковки в Троице-Сергиеву лавру, для храма которой она была первоначально написана и где пребывала вплоть до первых революционных лет;

              – и (конец которым не предвидится) споры о выносе тела Ленина из Мавзолея.

              Понятно, что каждая из этих историй сама по себе весьма далека от ситуации вокруг Святой Софии – сколь бы мы ни ценили Исаакий Монферрана, никто не сможет всерьез сказать, что его художественная или историческая ценность сопоставима с ценностью константинопольской базилики. «Троица» Рублева для кого-то в первую очередь – икона, объект, на который молятся, для других – произведение искусства, объект эстетического наслаждения, для третьих – и то и другое одновременно.

              Фото: Rainer Hackenberg/picture alliance<br>/Global Look Press

              Айя-София, как музей – это прежде всего о высоком модерне. О светском государстве и универсальных ценностях, о вхождении в «общечеловеческую цивилизацию». О пафосе человеческого познания и исторического наследия. О пафосе культуры и культурных иерархий – разграничение высокого и низкого. О том, кстати, что музей – это место приобщения к этой культуре. Пример с музеем очень показателен – ведь это время больших музейных институций, проникнутых духом просвещения: посетитель должен тянуться, усваивать, учиться – а вот про развлечения и привлекательность, про дружелюбность музейных пространств и прочее – это совершенно необязательная деталь. Музейные смотрительницы –уходящий типаж «пыльных старушек», взволнованно следящих за посетителями и настаивающих на благоговении как надлежащем поведении посетителя, который ничтожный зритель великого – они могут раздражать, да и раздражают очень сильно, но ведь они именно часть того, уже во многом ушедшем под воду, мира.

              Этот мир – про большие порядки, про нормы, которые игнорируют индивидуальные отличия, про оценки – про массовое: массовое обучение, массовую культуру, массовое жилье.

              Этот мир – неуютный, разумеется. Потому что для масс предлагается массовое: однотипная одежда; ботинки почти одного фасона; книги, выпущенные массовым тиражом – прежде всего учебники, от букваря до университетского курса физики. И еще раз – оценки. Если ты не вписываешься в этот порядок, то ты оцениваешься низко – твоя цена мала. Это про общий школьный курс, который не предполагает «индивидуальных траекторий».

              И этот мир – совсем не про то, что «я так вижу». То есть, конечно, видеть ты можешь как угодно – но есть «объективное знание», «вечные ценности». Рафаэль – гений, Моцарт – гений, Толстой – великий писатель. Если ты этого не понимаешь, не чувствуешь или вовсе не знаешь, то это именно твоя проблема: безграмотность, которую надо устранить, дефект восприятия, который положено преодолеть – ну или научиться в приличном обществе держать это при себе.

              Турция Ататюрка рвалась в первый мир: создавая тяжелую промышленность, готовя инженеров, воспевая Сабину Гехчен – приемную дочь Кемаля-паши, первую турецкую женщину-пилота. Айя-София, ставшая музеем – часть этой Турции и часть того мира высокого модерна.

              С этим все уже давно совсем не так.

              Прорыв не удался. Турция в итоге откажется от программы индустриализации, станет центром легкой промышленности и останется во многом аграрной страной – частью, периферийной, европейского мира. Оплотом «современности» долгое время оставалась армия – которая раз за разом поправляла итоги выборов, когда крестьяне избирали не тех, кого были должны. Реальность делилась – на образованное европеизированное меньшинство и анатолийские деревни, где актуальным оставался вопрос ликвидации безграмотности, на благополучные стамбульские районы Шишли и Нишинташи – и лачуги, вырастающие на окраинах, где селились приезжавшие из деревень все новые и новые обитатели Стамбула.

              Потом они получили голос – те самые, в глазах городских благополучных слоев, дикие, полные предрассудков, необразованные, неокультуренные. Голос – весьма неприятный для благополучных и образованных. Но последние десятилетиями могли позволять себе если не замечать, то более или менее игнорировать их – потом, предсказуемо, оказалось, что у этого есть своя оборотная сторона.

              Но история ведь, как легко заметить, далеко не замкнута на сугубо турецкие дела и обстоятельства.

              Ведь вопрос в том, а во имя чего Айя-София теперь должна оставаться музеем?

              Музей был триумфом светского государства – и одновременно наставлением и поучением. Турист восхищенно созерцал и научался понимать прошлое: от руин первого храма, погибшего при восстании Ника, через столетия ромейской державы, с мозаиками, которые создавали правившие один за другим императоры, с минбаром, с библиотекой Махмуда I, минаретами и теснящимися под стенами Софии мавзолеями султанов-халифов.

              То, что было храмом, затем мечетью – теперь становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу.

              Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Да и музей для нас теперь – прежде всего про «комфортное пространство». Мы обсуждаем, насколько приятен музейный магазин, симпатична ли музейная кофейня – мы воспринимаем музей, как одно из развлечений. А если речь о развлечениях и удовольствиях – так что можно противопоставить здесь тем, кто требует, чтобы София, бывшая домом молитвы, вновь стала таковым? То, что мы лишимся привычных удовольствий. Так ведь это не аргумент – и мы сами это знаем. А призывы к большим, тяжелым словам – к культуре, человечеству, общему историческому наследию – не имеют силы, потому что сами эти слова стали мало что значить для нас. Разве только музейные старушки еще бодро на них отзываются, с резвостью – удивительной для их лет.


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