Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:49  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

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Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Андрей Тесля

          Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

          Андрей Тесля
          кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
          		 4 декабря 2018, 17:45

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          Это только на первый взгляд кажется, что в России ничего не происходит и царит проклинаемая одними и обожаемая другими стабильность.

          На самом деле всюду жизнь, и наша Отчизна не исключение – надо просто уметь эту жизнь найти. А точнее – знать, где искать.

          Ошибка, которую совершают почти все наши политологи, заключается в том, что они пытаются описать отношения власти и либеральной оппозиции языком политических теорий, интересов, прагматики... здесь дело мертвое, тут тоска и плачущие ивы.

          Но стоит взглянуть на ситуацию иначе, словно перед нами картинка из мексиканского сериала про любовь, гордость и предубеждение – и вуаля, глаз не оторвать.

          Вообще, на наш взгляд, история страстей, влечений и отталкиваний гораздо ближе к описанию политического, во всяком случае в некоторых случаях, чем рассуждения про цели и интересы. Собственно, сложно вспомнить момент, когда история творилась холодной головой, чистыми руками – из всего, что требуется, в наличии зачастую было только горячее сердце. Впрочем, здесь на нашей стороне не только Дзержинский и Маркс («ничто в истории не делалось без страсти»), но и блаженный Августин, учивший, что любовь есть политическое чувство.

          Фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»

          Нам кажется, что история отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл).

          Обе они женщины властные. Их представления о семье сформировались в одно время – когда они жили вместе, в одной маленькой комнате в коммунальной квартире и хранили свои девичьи игрушки в общей коробке из-под ксерокса.

          Увы, обе они были безотцовщина. Отсюда – сбитые гендерные модели и неспособность выстроить отношения «по горизонтали», на равных, постоянный поиск иерархии – и стремление все контролировать.

          В этой же истории – болезненное выяснение: кто начальник, а кто – дурак? Поэтому даже ответ народа «Да ты, ты начальник» не удовлетворяет надолго, поскольку требует постоянного подтверждения. 

          Одна из них была натура романтическая и, следовательно, порывистая, склонная мечтать – и верить в свои мечты.

          Предсказуемо, что она и стала первой женой. Брак ранний, объявленный ею началом новой государственности – мол, вся тысяча с гаком лет, что была до 1991 года, не считается. Все, что было – было объявлено историей сложной и страстной любви, начиная с вечевых прелюдий, признаний в любви на площадях и страстной ночи в Таврическом в 1906 г., закончившейся выборгским письмом к любимому.

          Молодая была молода – во всяком случае в эмоциональном развитии. Взращенная на бардовской песне и великой русской литературе, она верила, что это раз и навсегда и что дальше свадьбы роман не идет. Дело сделано, ставок больше нет.

          Операция по соблазнению прошла успешно – поскольку соблазняемый был не особенно разборчив после семидесяти лет воздержания.

          То, что дальше началась обыкновенная история – про пенсии, зарплаты и прочие супружеские обязанности, стало для молодой неожиданностью. Невидимая рука рынка категорически отказывалась готовить борщ и подметать полы – и постоянно рассказывала о несовершенстве плановых уборок.

          При этом страсти в постели молодая тоже не демонстрировала – то истерически крича про «одурел», стоило лишь посмотреть в сторону Индийского океана, то поминала бывшую зазнобу – которая за семьдесят лет хотя любви и не давала, но в последние десятилетия кормила, пусть и магазинными котлетами.

          Брак рассыпался закономерно, хотя обида от этого меньше не стала. Тем более что истосковавшегося по стабильной и регулярной семейной жизни кавалера к ручкам прибрала родная сестра – можно ли представить себе большее вероломство? И ладно бы там любовь, так нет, ничего личного, просто борщ – регулярно, предсказуемо, стабильно.

          Вначале казалось, что это мимолетное увлечение – и он одумается и вернется в неустроенную, но передовую семью. Тем более что вторую сестру были готовы принять, имея столь широкие взгляды, в качестве третьей. 

          Первый брак был по страсти – когда чувства прошли, обнаружилось, что общих интересов у молодых мало. Ее смущали его Череповец с Новым Уренгоем, его – ее атлантические мечты и бесконечные трансатлантические романы.

          Второй брак был прозаичен – с брачным контрактом, обменявшим «Радио Свобода» на холодильник, с пониманием, что кому нужно – и готовностью мирно прожить до старости, с условием не сильно трепать нервы друг другу.

          Вторая сестра, конечно, прибрала к рукам семейный бюджет – но зато регулярно выделяла деньги на пиво и отпускала на футбол.

          Обе сестры в целом оказались похожи – недаром близняшки. Да это, собственно, и объясняет, почему муж променял столь легко одну на другую. Во второй его привлекала проза жизни, тогда как праздник, который всегда с тобой – по обещанию первой – спустя несколько лет обернулся хроническим похмельем, а возраст уже не тот.

          Второй брак оказался стабилен – со своими взлетами и падениями, приступами ревности и угрозами найти молодую. Со временем стороны притерпелись к капризам друг друга. Был ли наш герой счастлив на этот раз – большой вопрос. Но он человек взрослый, пусть отвечает за себя сам.

          (в соавторстве с Владасом Повилайтисом)


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