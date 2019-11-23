Нормальность нуждается в защите

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

Подводный ядерный взрыв выглядит очень эффектно - вот только ничего подобного в Южно-Китайском море не былоФото: US Navy/Global Look Press
Вот уже несколько дней заинтересованная публика взбудоражена слухами о «подводном ядерном взрыве у берегов Китая». Сообщаются сейсмические параметры этого ЧП, заявляется о повышении уровня радиации – и комментируют это даже некоторые российские официальные органы. Откуда возникла эта история и насколько она похожа на правду? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...

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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

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              Андрей Тесля

              Нормальность нуждается в защите

              Андрей Тесля
              кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
              		 23 ноября 2019, 15:36

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              На днях довелось беседовать в узком дружеском кругу о принципах, которых придерживаются разные фонды, финансирующие социальные проекты – от государственных грантов до самых мелких и частных. И по ходу этого разговора всплыло самое очевидное – что основных логик, собственно, две – или, точнее, две части одной, единой логики. Одни фонды финансируют то, что направлено на поддержку самых слабых, ущербных, не замечаемых и т.д. Другие – сильное, яркое, прорывное.

              Тем самым поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь.

              Слепой зоной оказываются нормальные. Не самые слабые и не самые сильные. И та средняя зона, в которой он существуют.

              Вообще-то в этом нет ничего особенного – ведь нормальное можно понимать как то, что способно как раз поддерживать само себя, воспроизводить, находить ресурсы для собственного существования. И вместе с тем не обещающего ничего особенного – ведь особенное это, в частности, именно то, что способно преобразовать норму.

              И вместе с тем эта конструкция напомнила мне расхожие наблюдения над мировым социально-экономическим порядком последних десятилетий. Который принято именовать для краткости «неолиберальным». За последние десятилетия от изменений в выигрыше в первую очередь оказались самые богатые – они стали еще богаче, и самые бедные – которым удалось немного улучшить свое положение, намного в меньшей степени, чем улучшилось положение богатейших, но тем не менее. А вот теряющими оказываются средние – их относительная доля в общем пироге сокращается.

              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

              По ассоциации мне вспомнилась совсем другая история. Знакомого филолога, сколько-то, не так много лет тому назад, пришедшего работать в университет – горевшего своей работой, с радостью читавшего свои курсы и т.д. Со временем он обнаружил, как у него добавлялись все новые и новые. Так что в итоге он оказался читающим почти все – от античности до современности. Поскольку оптимизация, эффективность и т.д., майские указы и нагрузка по 900 часов – так что курсы все сокращались, преподавателей увольняли. А человек он был, да и остается, очень таланливый, прекрасный лектор, любимец студентов – и все это понимали и ценили. Так что сокращали других. Но в итоге, обнаружив, что читает уже почти все, – он сам понял, что нужно уходить.

              Именно потому, что хороший преподаватель. А хороший преподаватель – тот, кто старается преподавать хорошо. А это возможно только тогда, когда знаешь свой предмет. А знать «все» и преподавать «все» хорошо – нельзя. И страдают не только побочные курсы, но и свои собственные, основные – потому что на них уже времени не хватает, нет сил и энергии подумать о своем, нет уже возможности всерьез заниматься со студентами. Для него, кстати, история – по крайней мере эта – закончилась хорошо. Он нашел себе подходящее место по профессии, но уже не в сфере образования, работает и рад, по крайней мере как кажется внешнему взгляду, жизни. Словом, за него переживать не приходится. Но вот за студентов – приходится, ведь большая часть тех, кто остался преподавать, цитируя одного знакомого руководителя провинциального вуза, это те, кому больше податься некуда – кто больше ничего не умеет и ни к чему не приспособлен.

              И это отнюдь не про то, что «все плохо»: нет, ничуть. Ведь, собственно, сам разговор начался с другого – для немногих, сильных, ярких, способных – какие-то весьма привлекательные опции есть. То есть и сами они обладают качествами исключительными – и им даются дополнительные возможности их реализовать. Но это как со спортом – вместо массового перейти к спорту достижений, что и произошло.

              Примеры легко множить – и каждый из них, поскольку он конкретен, со своей спецификой. Но вот что здесь беспокоит, так это то, что «нормальное», среднее – оказывается тем, что вроде бы не требует никакой заботы, существующим просто так.

              И возникает опасение: например, подтягивая, помогая слабым, давая им возможности подняться, выстроить свою жизнь – преодолеть проблемы взросления, избавиться от зависимости и т.д. – дело, безусловно, достойное, но забыв о среднем – будет ли им куда подниматься и втягиваться? Ведь слабые, раненые, подбитые – в большинстве своем точно не перейдут в разряд исключительных и уникальных, они не про достижения – то есть не про «достижения» в логике внешних наблюдателей. Огромным достижением окажется выбраться из своей беды и научиться жить самостоятельно – сделать в тяжелой ситуации то, на что у многих не хватит сил и смелости.

              Но тем временем эта самая толща обычной, самостоятельной жизни, все больше кажется поставленной под удар, той, которую необходимо оберегать и о которой необходимо заботиться.

              Дабы быть правильно понятым – это никак не о том, что не следует заботиться о слабых или оказавшихся в ситуации, когда они слабы – и не о том, что не следует давать возможностей сильным и помогать им реализоваться. Это о том, что логика социального управления, кажется, вполне наивно воспроизводимая, предполагает, что «лучшие», «уникальные» и «передовые» – являются тем локомотивом, который тащит за собой остальные вагоны. Нужно помогать им – и тем, кто оказался в хвосте. И сами эти действия в итоге обеспечивают общее движение всех – «выше и лучше», эффект для тех, кто в центре, наступает сам собой.

              И вот с этой логикой многое совсем не ладно в реальности. Начиная с самого общего – самого представления об обществе, уподоблению его телу, органам и проч. – и предположению, что яркое и уникальное, раз созданное, само собой обратится в рутинное и повседневное, будет тиражировано и войдет в обыденность.

              Как обычно и бывает – где-то, так и происходит, где-то – нет. Образ мира, поделенного на противоположности – сияющего верха и темных низов, со всей мифологией XIX века об «опасных классах» – возвращается в пространство воображаемого, достаточно вспомнить хотя бы недавнего «Джокера». Звучащего как попытка убедить тот самый блистательный и благополучный мир вершин в необходимости заботиться, делиться, видеть других. Но здесь вновь предметом заботы становится опасный, низший, больной – того, кого лучше и в конечном счете дешевле держать на его таблетках.

              О том, что требующим заботы и внимания может оказаться сам средний слой – воплощенная нормальность, собственно, место производства нормы – об этом говорить не то, что непривычно, но сложно. Ведь здесь нет резких красок, нет крайностей, нет отчаянной нужды – есть лишь ухудшающееся положение, сбоящие нормы, все меньшая уверенность в себе, производимая уверенностью в будущем. И потому так легко оставлять эти проблемы и заботы вне фокуса – пока они наконец не станут настолько масштабными, что сделаются нуждой и крайностями, вынудив к себе внимание именно тогда, когда что-то «исправлять и подкручивать» в рутинном режиме уже не получится.


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