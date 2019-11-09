Участников конкурса «Лидеры России» проверят на стрессоустойчивость

Взгляд
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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Макрон должен вывести Францию из НАТО

«Европейцы совершат большую ошибку, если не попытаются наладить отношения с Москвой», – заявил МакронФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС
Президент Франции констатировал у Североатлантического альянса «смерть мозга», с чем категорически не согласны в Берлине и Брюсселе. Со стороны Эммануэля Макрона это заявка на лидерство: он хочет перестроить европейскую систему безопасности так, чтобы влияние Парижа возросло, а Вашингтона и Анкары – сократилось. Для этого Франции нужны Россия и выход из НАТО. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
Обсуждение: 95 комментариев

В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
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              Участников конкурса «Лидеры России» проверят на стрессоустойчивость

              9 ноября 2019, 10:59

              Текст: Евгений Романов

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              В субботу стартовал заключительный тест первого блока дистанционного этапа для участников конкурса «Лидеры России 2020». Как сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров, это беспрецедентный тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости (ТУРС).

              ТУРС стал доступен в личных кабинетах участников конкурса в ночь с пятницы на субботу и завершится в воскресенье в 23.59, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              «Конкурсантам на его прохождение дается одна попытка. Это будут короткие задания, на выполнение которых мы даем ограниченное количество времени. В целом тест займет 20 минут. Задача испытания – оценить способности участника к эффективной работе в условиях стресса и сжатых сроков», – отметил Комиссаров.

              Задания теста потребуют от участников мобилизации зрительного восприятия, внимания и памяти.

              По словам Комиссарова, ТУРС состоит из четырех частей. Два блока посвящены быстрому счету – за ограниченное время участникам необходимо верно сосчитать фигуры и предметы, а затем выбрать правильный вариант ответа. Другие два блока направлены на поиск ошибок (задания для самых внимательных): конкурсантам будут предложены отрывки из художественных и деловых текстов, в которых необходимо найти опечатки.

              «У руководителей сложная работа, зачастую им нужно принимать решения оперативно и порой в условиях недостаточного количества информации. Стресс – серьезное ограничение. Мы хотим посмотреть, насколько участники способны справляться с такими ситуациями. Ведь если руководитель не сохраняет максимальную концентрацию умственной работоспособности в течении всего своего рабочего времени, то тогда эффективность его как управленца падает. Хороший лидер должен управлять своей умственной работоспособностью на протяжении долгого времени», – рассказал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

              Отчеты первого блока тестирования дистанционного этапа будут направлены конкурсантам 15-16 ноября. В них будут подробно описаны результаты теста интеллектуальных способностей, теста общих знаний и теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости. Участники получат расшифровку своих индивидуальных достижений. У каждого также будет возможность (благодаря общему рейтингу) сравнить свои средние баллы с баллами других конкурсантов. Кроме того, в отчетах будут содержаться рекомендации по развитию.

              Второй этап дистанционного тестирования также будет состоять из трех частей. Первая – новый тест – оценка управленческой готовности (19-20 ноября). Вторая – тест управленческого потенциала (26-27 ноября). Третья часть – профессиональные, профильные тесты для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии» (2-8 декабря).

              Отчеты второго блока тестирования будут направлены участникам 12-13 декабря.

              Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

              В этом году на конкурс поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 регистрации подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.


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