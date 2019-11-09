Участников конкурса «Лидеры России» проверят на стрессоустойчивость

В субботу стартовал заключительный тест первого блока дистанционного этапа для участников конкурса «Лидеры России 2020». Как сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров, это беспрецедентный тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости (ТУРС).

ТУРС стал доступен в личных кабинетах участников конкурса в ночь с пятницы на субботу и завершится в воскресенье в 23.59, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Конкурсантам на его прохождение дается одна попытка. Это будут короткие задания, на выполнение которых мы даем ограниченное количество времени. В целом тест займет 20 минут. Задача испытания – оценить способности участника к эффективной работе в условиях стресса и сжатых сроков», – отметил Комиссаров.

Задания теста потребуют от участников мобилизации зрительного восприятия, внимания и памяти.

По словам Комиссарова, ТУРС состоит из четырех частей. Два блока посвящены быстрому счету – за ограниченное время участникам необходимо верно сосчитать фигуры и предметы, а затем выбрать правильный вариант ответа. Другие два блока направлены на поиск ошибок (задания для самых внимательных): конкурсантам будут предложены отрывки из художественных и деловых текстов, в которых необходимо найти опечатки.

«У руководителей сложная работа, зачастую им нужно принимать решения оперативно и порой в условиях недостаточного количества информации. Стресс – серьезное ограничение. Мы хотим посмотреть, насколько участники способны справляться с такими ситуациями. Ведь если руководитель не сохраняет максимальную концентрацию умственной работоспособности в течении всего своего рабочего времени, то тогда эффективность его как управленца падает. Хороший лидер должен управлять своей умственной работоспособностью на протяжении долгого времени», – рассказал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Отчеты первого блока тестирования дистанционного этапа будут направлены конкурсантам 15-16 ноября. В них будут подробно описаны результаты теста интеллектуальных способностей, теста общих знаний и теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости. Участники получат расшифровку своих индивидуальных достижений. У каждого также будет возможность (благодаря общему рейтингу) сравнить свои средние баллы с баллами других конкурсантов. Кроме того, в отчетах будут содержаться рекомендации по развитию.

Второй этап дистанционного тестирования также будет состоять из трех частей. Первая – новый тест – оценка управленческой готовности (19-20 ноября). Вторая – тест управленческого потенциала (26-27 ноября). Третья часть – профессиональные, профильные тесты для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии» (2-8 декабря).

Отчеты второго блока тестирования будут направлены участникам 12-13 декабря.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

В этом году на конкурс поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 регистрации подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.