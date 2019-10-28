На конкурс «Лидеры России» поступило свыше 233 тыс. заявок

Взгляд
28 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
Разделы

Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
Перейти а раздел…

Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
Перейти а раздел…

Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
Перейти а раздел…

В США объявлен сбор денег на борьбу с Россией

Единственная зафиксированная для истории встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоялась 10 марта 2011 года в Москве Фото: Alexander Natruskin/Reuters
Если раньше противники Дональда Трампа просто пугали российским президентом американский народ, то теперь они решили еще и заработать на нем. Бывший вице-президент Джо Байден, пока еще воспринимаемый многими как будущий соперник Трампа на предстоящих через год президентских выборах, выступил с обращением к своим избирателям. В нем он попросил скинуться американцев на борьбу с Кремлем. Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Лукашенко воюет с войной

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Полезное должно стать дешевым

Антон Крылов, журналист
Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
Обсуждение: 238 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

    Москва вооружит Балканы

    Сколько зарабатывают киберспортсмены

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
      Подробности...
      Обсуждение: 31 комментарий

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Польская комиссия решила снова осмотреть обломки Ту-154 Качиньского

              Главная тема


              В США объявлен сбор денег на борьбу с Россией

              разговор с националистами


              Погребинский: Зеленский не в состоянии руководить силовыми структурами

              новая книга


              Горбачев сказал, что помешало сохранить СССР

              парниковые газы


              Власти отказались вводить «налог Чубайса»

              Видео

              беды шахтеров


              Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

              «гибридные угрозы»


              Прибалтику трясет от маек с Путиным и «русских солдатиков»

              Ключевая ставка


              Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике

              Незаконная добыча


              На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Римская идея


              Владимир Можегов: Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

              Собственная победа


              Геворг Мирзаян: Что выиграла Америка от предательства курдов

              Миграционная политика


              Глеб Простаков: Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?

              На конкурс «Лидеры России» поступило свыше 233 тыс. заявок

              28 октября 2019, 13:42

              Версия для печати

              На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира, сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              Заявочная кампания завершилась 27 октября в 23.59.

              «На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Мы связываем его и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», – приводятся слова Комиссарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Рейтинг активности федеральных округов по числу поданных от населения заявок: на первом месте – Центральный (34,94%), на втором – Приволжский (17,94%), на третьем – Северо-Западный (12,55%) федеральные округа. Затем следуют Уральский (9,25%), Сибирский (9,01%), Южный (8,61%) округа. Замыкают Дальневосточный (4,12%) и Северо-Кавказский (3,56%) федеральные округа.

              Комиссаров отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

              Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – более 61 тыс. регистраций.

              «Мы получили более 61 тыс. 732 заявки на участие в треке «Финансы и технологии». Уверен, что такой беспрецедентно высокий интерес обеспечит нам приток качественных управленцев, которые уже в скором будущем смогут влиять на вектор развития не только экосистемы банка, но и экономики всей страны. Мы гордимся возможностью предоставить своим сотрудникам и внешним специалистам уникальный социальный лифт и практически безграничные возможности для развития. Желаю удачи всем участникам конкурса!» – отметил наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Финансы и технологии», глава Сбербанка Герман Греф.

              На втором месте по количеству заявок – специализация «Наука» (22 272 заявки).

              «Более 22 тысяч человек, зарегистрировавшихся в профессиональном треке «Наука» – это очень обнадеживающий показатель. Тем более что больше половины из них – молодые люди, заявившие о своей готовности взять на себя ответственность за будущее науки в России. Это важно. Хочу пожелать удачи всем участникам!» – оценил итоги заявочной кампании наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Наука», помощник президента Андрей Фурсенко.

              «Мы, безусловно, рады, что направление «Наука» оказалось столь востребованным среди участников конкурса. 22 272 заявки – это очень хороший результат для пилотного запуска. Интерес молодежи к науке в последние годы активно растет, и мы намерены в ближайшее время существенно увеличить долю молодых ученых. Но задача не только в этом. Нам нужно, чтобы молодежь была вовлечена и в научный процесс, и в управление наукой. Благодаря конкурсу «Лидеры России», я уверен, мы получим не только сотню победителей, но гораздо больше – успешных исследователей с управленческими качествами, которые помогут нам активизировать процесс омоложения руководящего состава действующих научных организаций и возглавят часть из 900 лабораторий, которые мы намерены открыть в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Наука», – дополнил наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Наука», министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

              Третье место по числу поступивших заявок заняла специализация «Здравоохранение» (9 745 регистраций).

              «Почти 10 тысяч управленцев в сфере охраны здоровья решили принять участие в треке «Здравоохранение» всероссийского конкурса «Лидеры России». Конкурс – это шанс для каждого участника внести вклад не только в свое личное будущее, но и в развитие здравоохранения страны в целом. Победители получат уникальную возможность перенять опыт у наставников – лучших организаторов здравоохранения в стране и смогут применить свои знания и силы на интересных управленческих должностях как регионального, так и федерального уровня», – подчеркнула наставник конкурса «Лидеры России», министр здравоохранения Вероника Скворцова.

              Наибольшее количество участников, имеющих ученые степени, зарегистрировалось в специализацию «Наука»: 24,2% кандидатов наук и 3% докторов наук. В специализации «Здравоохранение» – 10,7% кандидатов наук и 1,8% докторов наук. В специализации «Финансы и технологии» – 4,3% кандидатов наук и 0,2% докторов наук. На общий конкурс заявились 5,9% кандидатов наук и 0,5% докторов наук.

              В третьем сезоне конкурса «Лидеры России» произошло изменение возрастного состава участников. Больше всего заявок пришло от конкурсантов в возрасте от 35 до 50 лет – 52,5%, от 25 до 35 лет – 41,7%, старше 50 лет – 3,2%, до 25 лет – 2,6%.

              Алексей Комиссаров подчеркнул, что также в третьем сезоне произошел существенный рост количества заявок от женщин. В прошлом году от них поступило 24% заявок, в 2019 году уже 28%.

              «В категории «Опыт управления» большинство заявок (по 34%) пришло от конкурсантов со стажем работы в управлении от 5 до 10 лет и от 2 до 5 лет. Чуть меньше заявок с опытом управления более 10 лет – 24% зарегистрированных. С опытом управления до двух лет – 8% заявок», – добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              По отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стали сферы строительства (8%), образования (7,2%) и государственной службы (6,6%). Далее по результатам статистики следуют такие отрасли, как информационные технологии (5,4%), здравоохранение (5,1%), банки и страхование (5,1%), энергетика (5,0%), оптовая торговля (4,5%), транспорт и логистика (4,5%). Меньше всего регистраций от отраслей машиностроение, ЖКХ, ретейл, консалтинг, добыча полезных ископаемых.

              Принять участие в конкурсе «Лидеры России», как и в прошлом году, могут жители не только России, но и других стран. Единственное ограничение – это владение русским языком. В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. Самыми активными стали конкурсанты с Украины – 659 заявок, Белоруссии – 501, Казахстана – 417, Узбекистана – 152, Латвии – 76.

              Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

              28 октября в личных кабинетах участников открылась демо-версия первого теста – интеллектуальных способностей. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.

              Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на следующие блоки:

              - 28-30 октября – тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

              - 4-7 ноября – тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

              - 8-10 ноября – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

              - 18-20 ноября – тест управленческого потенциала;

              - 25-27 ноября – тест управленческой готовности.

              Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.

              Отметим, что многие финалисты предыдущих сезонов (в частности, второго сезона 2018-2019 годов) уже получили высокие назначения в государственном аппарате. Так, на прошлой неделе победитель второго сезона Евгений Грабчак был назначен заместителем министра энергетики России.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............