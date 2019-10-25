Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики

В пятницу, 25 октября, победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Евгений Грабчак назначен на пост заместителя министра энергетики России. В новой должности Евгений будет курировать отдельные вопросы функционирования электроэнергетической отрасли.

Евгений Грабчак в Министерстве энергетики России работает более шести лет. В 2013 году занял должность заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, а с 2014 года являлся директором этого департамента, вошел в состав коллегии Минэнерго России. Под руководством Евгения в отрасли внедряется система риск ориентированного управления жизненным циклом объектов электроэнергетики и энергосистемы в целом, реализуются крупные инфраструктурные проекты, говорится в сообщении на сайте АНО «Россия – страна возможностей».

Грабчак является действительным государственным советником РФ 2 класса. Награжден орденом Почета, орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Почетный работник топливно-энергетического комплекса.

Родился 18 июля 1981 года в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 году окончил Московский физико-технический по специальности «прикладные математика и физика». В 2005-2009 гг. работал в инфраструктурных и консалтинговых компаниях, обеспечивающих деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса. С 2009-2010 гг. был ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

С 2010-2013 гг. трудился в Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Прошел путь от ведущего инженера, руководителя проектов, начальника управления до заместителя директора.

Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, Грабчак родился «в самой простой рабочей семье в небольшом городке Краснодарского края, окончил обыкновенную школу с золотой медалью, досрочно поступил в вуз, активно участвовал в факультетской жизни, был председателем студсовета».

«Пример того, как человек благодаря своим способностям и усердию добился всего сам. Начав с должности специалиста, постепенно продвигался по карьерной лестнице. Имеет большой управленческий опыт. В Министерстве энергетики уже более шести лет, а в самой отрасли – почти всю свою трудовую деятельность. Хорошо знаком и с особенностями министерской работы, – сказал Комиссаров.

«Добавлю, что как победитель конкурса «Лидеры России» Евгений один из самых активных участников конкурсного сообщества управленцев и входит в Клуб Лидеров России «Эльбрус», где реализует собственный социальный проект. Думаю, что такой разносторонний и опытный человек справится с новыми задачами и сможет применить все свои способности и знания для развития отрасли и самого министерства», – отметил Комиссаров.

В сентябре 2019 года вместе с другими победителями конкурса Евгений совершил восхождение на высочайшую гору Европы – Эльбрус. Во время покорения вершины команда Клуба Лидеров России «Эльбрус» спасла жизнь 17-летнему школьнику из Вологодской области, которой потерял сознание и около суток находился возле пика горы. В этом спасении Евгений принял непосредственное участие.

В марте 2019 года Евгений Грабчак вместе с другими участниками конкурса «Лидеры России» принял участие во встрече с президентом Владимиром Путиным.

Евгений поделился впечатлениями от участия в «Лидерах России» и рассказал о планах на будущее: «По образованию я технарь, сначала физтех, потом МГУ. Сейчас я работаю в Министерстве энергетики Российской Федерации, занимаюсь электроэнергетикой. Мне удалось поработать во многих проектах, которые действительно важные были для страны в последнее время. Это и Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу, универсиада. И конечно, крымский проект, энергоснабжение Крыма, это очень важно. Что дал мне конкурс? Он показал мне мои недостатки, было сложно их увидеть и понять, что с ними нужно работать. И что еще дал конкурс – это заряд энергии. Те идеи, которые я услышал, та энергия, которая витала, действительно заряжает. Надеюсь, два-три года я с помощью конкурса посвящу своему саморазвитию».

На встрече Владимир Путин пожелал Евгению успехов в дальнейшей работе. «Я смотрю на Вас, смотрю на Вашего коллегу и думаю, что у вас еще большой кадровый задел в Министерстве, есть кого в самом Министерстве двигать, есть те, кого можно будет взять на вырост на другую самостоятельную работу. Я хочу тоже пожелать Вам успехов. Уверен, что все, что вы делали на конкурсе, время, которое вы потратили, не пройдет даром, не пойдет прахом. Наоборот, здесь вы все сами об этом говорили, это вам помогает, мобилизует, помогает понять ваши сильные стороны и те стороны, над которыми еще нужно работать, но в любом случае ничего из того, что вами достигнуто, не пройдет мимо нас. Мы будем внимательно смотреть за развитием ваших карьер. И если судьба сложится таким образом, что вам представится возможность реализовать себя, сработать, как в таких случаях говорят те, кто кадрами занимается, на участках с большей ответственностью, то я уверен, что у вас все получится», – отметил российский лидер.

За два года конкурса «Лидеры России» назначения на высокие должности получили 150 «Лидеров России».

Так, четверо победителей первого сезона конкурса 2017-2018 гг. заняли позиции заместителей федеральных министров: Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения, Павел Сорокин – заместителем министра энергетики, Илья Торосов – заместителем министра экономики, Дмитрий Волков – заместителем главы Минстроя.

Двое участников первого сезона конкурса 2017-2018 гг. стали главами регионов: Василий Орлов – губернатором Амурской области, Дмитрий Артюхов – губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова получила назначение на пост директора департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития России. А 21 октября 2019 года исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министра экономического развития Забайкальского края назначен полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.

Победители и финалисты второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. также получили высокие назначения:

- В апреле на должность заместителя генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности был назначен Константин Михайлик.

- В апреле Светлана Костикова заняла должность эксперта инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций.

- В мае Руководитель проектов в сфере туризма Мария Литовко была назначена на должность вице-губернатора Севастополя.

- В июне тюменец Петр Вагин, занял пост замминистра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии.

- В июле Игнат Петухов – самый молодой победитель конкурса Лидеры России –получил приглашение возглавить Корпорацию развития Оренбургской области.

- В сентябре Виталий Хоценко был назначен на должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли России.

- В сентябре Максим Авдеев был назначен на должность Заместителя председателя правительства Иркутской области.

- 9 октября Константин Романов назначен начальником управления по организации обеспечения деятельности медицинских учреждений Департамента здравоохранения города Москвы.

- 10 октября Дмитрий Проскура перешел на работу в центральный аппарат «Ростелекома» на должность вице-президента по цифровизации промышленности.

Между тем около 200 тыс. заявок из всех регионов России и 64 стран мира поступило с момента старта заявочной кампании на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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