Москва, Петербург и ЯНАО возглавили топ регионов по активности подачи заявок на конкурс «Лидеры России»

Около 200 тыс. заявок из всех регионов России и 64 стран мира поступило с момента старта заявочной кампании на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого АО проявили наибольшую активность при подаче заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». Расчет производился по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. До конца заявочной кампании остается два дня, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, Москва и Петербург возглавила топ-20 рейтинга регионов, подавших наибольшее количество заявок к численности населения: по 0,27% от общей численности населения (36940 заявок и 15464 заявок соответственно). На третьем месте по этому параметру находится Ямало-Ненецкий АО (0,25%), далее – Ненецкий АО и Республика Карачаево-Черкессия, у которых по 0,22%.

Затем следует Севастополь (0,19% заявок от общей численности населения), Самарская (0,16%), Нижегородская (0,15%), Московская (0,14%) и Свердловская (0,14%) области, Ханты-мансийский АО-Югра (0,14%). По 0,13% поступило заявок на конкурс «Лидеры России» от Республики Татарстан, а также Томской, Новосибирской, Калининградской и Магаданской областей. Замыкают топ-20 лидеров регионов с 0,12% Мурманская, Сахалинская, Калужская и Воронежская области.

По соотношению количества поступивших заявок к численности населения лидерами рейтинга стали Центральный федеральный округ (0,16% от общей численности населения) и Северо-Западный (0,16%). Далее идут Приволжский (0,11%), Уральский (0,11%), Сибирский (0,10%) округа. Замыкают рейтинг Дальневосточный (0,09%), Южный (0,09%) и Северо-Кавказский (0,07%) федеральные округа.

Как сообщил Алексей Комиссаров, дистанционный этап конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартует 28 октября 2019 года.

«28 октября в личных кабинетах откроется первый тест – тест интеллектуальных способностей. Хочу обратить внимание, что время на его прохождение строго регламентировано, но рассчитано с учетом того, чтобы конкурсанты смогли выбрать любое удобное время для выполнения задания», – рассказал он.

Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на следующие блоки:

28-30 октября – тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

4-7 ноября – тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

8-10 ноября – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

18-20 ноября – тест управленческого потенциала;

25-27 ноября – тест управленческой готовности.

Помимо основного конкурса в этому году появилась возможность принять участие по отдельным специализациям: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.

«Перед прохождением каждого теста участники получат возможность пройти демонстрационную версию тестирования, чтобы понять направление задания и подстроиться под скорость его выполнения», – дополнил Алексей Комиссаров.

Более того, как отметил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, одно из нововведений третьего сезона – новый формат теста общих знаний. В этот раз для прохождения теста дается три попытки. В зачет идет лучший результат. Таким образом, тестирование приобретает обучающий характер. Для успешного прохождения теста участник должен дать не менее 75 % правильных ответов.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Конкурс состоит из следующих этапов:

Этап 1: онлайн-регистрация участников: 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).

Этап 2: дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.).

Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 г.).

Этап 4: суперфинал (март-апрель 2020 г.).

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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