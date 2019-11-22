В онлайн-этапе конкурса «Мой первый бизнес» приняли участие более 300 тыс. человек

С начала регистрации на международный конкурс «Мой первый бизнес» поступило более 300 тыс. заявок от школьников в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России и 80 стран мира.

«На сегодняшний день больше всего участников зарегистрировано в следующих направлениях: «Медиа» (45,8%), на втором месте – «Инновационное» (22,2%), а на третьем – «Социальное» (14,3%). В этом году для успешного прохождения онлайн-заданий конкурса школьникам необходимо подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение», – отметил замгенерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Наставниками пяти направлений конкурса выступают известные блогеры: «Образовательное» (наставник Миа Бойка), «Социальное» (наставник Маша Маева), «Инновационное» (наставник Карина Кросс), «Цифровое» (наставник Алексей Столяров) и «Медиа» (наставник Дима Масленников), говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Лидером по количеству заявок стала Москва и Московская область – 68 тыс. 547 (21,9% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область – 31 тыс. 613 (10,1%), на третьем – Нижегородская область – 13 тыс. 146 (4.2%), на четвертом – Свердловская область – 12 тыс. 520 (4%), на пятом – Самарская область – 11 тыс. 581 (3,7%).

Онлайн-этап третьего сезона конкурса «Мой первый бизнес» продлится до 6 декабря 2019 года. Следом за ним начнется очный этап, в рамках которого пройдут бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс Start Up в 19 городах России, который запустится уже в декабре.

Лучшие участники конкурса получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса Start Up), продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации своих проектов, выиграть грант от партнера конкурса – «Фонда содействия инновациям», принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на масштабном фестивале CapFest, а также выиграть ценные призы (iPhone, MacBook, PlayStation 4 и другие).

Цель международного конкурса «Мой первый бизнес» – развитие молодежного предпринимательства. Проект включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Плеханова.