Стартовал всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства»

Новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в среду.

Также начался прием заявок на участие в проекте на сайте конкурса welcomecup.ru. Заявочная кампания продлится до 20 декабря. Целью нового проекта является раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли. Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм в каждом из регионов страны, обеспечить качественное обслуживание туристов на местах, поэтому особую важность представляет региональный этап конкурса. Оргкомитет проекта решил объявить конкурс среди регионов на проведение полуфиналов «Мастеров гостеприимства» в федеральных округах страны», – отметила вице-премьер, председатель оргкомитета Ольга Голодец.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить анкету и загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России. Отборочный этап конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в девяти регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

«Проект «Мастера гостеприимства» стал 21-м в нашей платформе. Конкурс среди специалистов в области туризма и гостеприимства позволит определить лучших и даст им возможность продвижения в этих сферах, а государству – лидеров развития отрасли. Победители смогут выиграть один из 25 образовательных грантов в Сколково, пройти стажировку в ведущих компаниях, а также получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и других управленцев в сфере гостеприимства», – заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме знаний и компетенций участников будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Представить их на конкурс участники смогут начиная с полуфиналов. По итогам оценки 10 проектов-финалистов будут отобраны для дальнейшей акселерации и реализации в регионах – на это партнеры выделят специальные гранты.

«Индустрия гостеприимства нуждается в грамотных управленцах и любящих свое дело профессионалах, готовых работать на благо туризма в нашей стране. Всероссийский конкурс даст возможность каждому специалисту, занятому в этой сфере, попробовать свои силы, оценить навыки, представить качественные проекты, а также выявить перспективных и нацеленных на результат специалистов. Приглашаю всех, кто неравнодушен к будущему России, принять участие в «Мастерах гостеприимства», – сказал Грант Бабасян – президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, который выступает соорганизатором конкурса.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. В числе наставников: основатель World Travel Awords Грэм Кук, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, генеральный директор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев, ресторатор Александр Раппопорт, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент компании Cosmos Hotel Group Александр Швейн, генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов и многие другие.

25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково. При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в ведущие компании и организации. В их числе: Федеральная пассажирская компания, Роза Хутор, Алтай Резорт, Красная Поляна, Мрия Резорт, Редиссон Флотилия, ТуТу.Ру, Космос Групп, Музейный комплекс Херсонес Таврический, Интурист, Сочи Парк, Парк Культуры в Москве и многие другие.