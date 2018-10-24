Современный мир больше не управляется телевизором

Взгляд
21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
Разделы

Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
Перейти а раздел…

Власти задумали бороться с вовлечением детей в имитацию курения

Специалисты считают вейпы не менее опасными для здоровья, чем сигаретыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Штраф до пяти тысяч может грозить тем, кто вовлекает молодежь в курение вейпов и других альтернатив сигаретам. С инициативой выступили столичные депутаты. Среди региональных законодателей идет настоящая кампания по запрету продажи «электронных сигарет», с которыми подростки заявляются уже и на уроки. Но в вейп-индустрии опасаются: борьба с «дымом и паром» может принять недетский оборот. Подробности...
Перейти а раздел…

Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...

Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...

Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

      Перейти а раздел…

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно, чем займется россиянин Прокопчук в Интерполе
          Озвучен главный вывод из ЧП в Шереметьево, где самолет сбил человекаИзбран новый президент ИнтерполаИзраиль похвастался стройкой «самого протяженного газопровода в мире»Власти задумали бороться с вовлечением детей в имитацию курения
          Предложена замена ЕГЭЗапад уличили в уклонении от обязательств по запрету химоружияРоссия анонсировала новую лунную программуСаакашвили обвинили в антисемитизме
          Глава Липецкой области объяснил свои слова о ценах и зарплатахАксенов отреагировал на празднование годовщины «евромайдана» на УкраинеВоевавшего в Сирии замначальника академии Генштаба обвинили в мошенничествеУмерла воронежская пенсионерка с ампутированными ногами

          Главная тема


          Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

          «буду на месте всегда»


          Строители прокомментировали сообщения о проседании Крымского моста

          пять лет госперевороту


          Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

          «комплекс коллективной вины»


          Негативному отношению немцев к богачам дали неожиданное объяснение

          Видео

          «философии управления»


          Названо «значительное преимущество» «Абрамсов» перед российскими танками

          «надменное высокомерие»


          Американской «империи» предрекли крах из-за долгов

          символ изобилия


          «Миф о колбасе» напомнил о развале СССР

          общественное мнение


          Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

          «провальный мэр»


          Киеву уготована печальная участь

          «Закат Европы»


          Владас Повилайтис: учитель гимназии предсказал конец западной цивилизации

          «Отставка Мюллера»


          Дмитрий Дробницкий: спецпрокурор США вмешивался в политику Великобритании

          «Ошибка Порошенко»


          Сергей Худиев: президент Украины попробовал командовать церковью

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Андрей Тесля

          Современный мир больше не управляется телевизором

          Андрей Тесля
          кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
          		 21 ноября 2018, 12:00

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Сегодня – Всемирный день телевидения, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН. Она вообще специалист по всяким странным праздникам. И, увы, нам приходится на сей раз начать нашу колонку традиционно – ни у одного из нас нет телевизора. Впрочем, это не предмет для гордости, особенно в наши времена, когда телевидение можно смотреть не только по телевизору.

          Телевизоров у нас нет отнюдь не в силу какого-то принципиального решения или желания выделиться из толпы. Хотя бы уже потому, что толпа хотя бы на словах не имеющих телевизоров примерно сравнялась с толпой их счастливых обладателей.

          Просто в определенный момент мы перестали его смотреть – и когда старая техника приказала долго жить, ни один из нас не счел нужным приобретать ей замену – обнаружив, что уже прошлым приемником он не пользовался много лет.

          Увы, у нас не только нет телеприемников – но один из нас не смотрел даже сериалы, большую романную форму нашего времени, почти целый год – а второму доводится смотреть их не чаще раза в неделю. И это не от пренебрежения и высокомерия – глупо пренебрегать высоким искусством современности, а гордиться этим попросту пошло – а от чистого недостатка времени.

          Впрочем, история про сериалы наводит нас на другую тему, тесно связанную с первой – ведь для того, чтобы их смотреть, телевизор совершенно не нужен. Не нужен он, увы, и нам, для того, чтобы быть в курсе того, что по нему показывают – для этого у нас есть френдлента в «Фейсбуке».

          Фото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС

          Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту.

          Но все-таки вызывает интерес – почему люди, категорически не принимающие отечественное телевидение и не верящие ни одному его слову, столь преданно его смотрят. Они всегда в курсе, что сказал Киселев – и способны отличить одного Киселева от другого, а имя Владимира Соловьева вызывает в первую очередь ассоциацию с каким-то из журналистов.

          Лично нам кажется, что нынешний день – грустный, поэтому мы, раз уж решились нечто сказать сегодня, считаем нужным говорить только хорошее.

          И не то чтобы телевидение, на наш взгляд, было уж совсем покойником – но времена его активной старости явно прошли, и оно вступило в возраст дожития. И поскольку умереть оно может в любой момент, то стоит беречь его чувства.

          Прежде всего, телевидение – одно из великих и ужасных достижений модерна. Оно стоит в одном ряду с массовой газетой и радио – доступное всем, оно создало иллюзию, обратившуюся в реальность – единой информационной повестки, соединяя одними темами, одними сюжетами миллионы людей. Не важно, сходились ли они между собой в оценке происходящего – хотя власть единого источника информации позволяла во многом соединять их в этом. Даже если они расходились, они в любом случае спорили об одном.

          Власть телевидения особенно была заметна в нашей стране и подобной ей – там, где телебашня принадлежала одному и вещала, пусть и по разным каналам, одну точку зрения – без иллюзии вариативности.

          Для одних это было голосом правды, для другим – оком Саурона.

          Но и те и другие сходились в том, что мир состоит из двух частей – тьмы и света. И вопрос лишь в том, чтобы определиться – на какой ты стороне.

          Теперь, увы, все стало намного сложнее – если раньше врало только телевидение, то теперь врет каждый утюг.

          Отрицая телевидение, отрицая газету «Правда» – раньше ты припадал к правде. Было просто – можно было быть либо за колхозы, либо против. Оставалось только определиться, кто тебе милее – Евтушенко или Бродский. Ныне, увы, так не выйдет – каждый волен в свою очередь строить столь любезную Леви-Строссу бинарную систему, но подвох именно в том, что волен каждый – и у каждого она своя.

          Современный мир управляет не оппозициями, а повесткой – не столь важно, какую позицию ты занимаешь по конкретному вопросу, важно то, что в фокусе твоего внимания – а что ты успел благополучно забыть из того, что волновало тебя всего лишь вчера – или на что ты вовсе не обратил внимания.

          В этом смысле понятно, почему и либералы, и охранители столь крепко держатся за миф о всевластии Останкинской телебашни – он позволяет сохранить веру в определенность выбора, в возможность управлять не повесткой, а самим смыслами – в то, что выбор может быть определен и продиктован напрямую. И хотя бы еще о том, что у тебя есть готовый ответ на вопрос, почему у тебя ничего не получается – у тебя нет телебашни. И отсюда – способность оставаться быть верным тактике Ильича и Макашова: начинать с захвата почты, телеграфа и голубиной почты.

          Современный мир вполне управляем – но иными способами, может быть не более тонкими, но выстроенными по-другому. Какой-то подросток с YouTube, набравший пять миллионов просмотров, при этом останется почти наверняка неизвестен властителям общественного мнения с Facebook'а, о которых в свою очередь не будет знать почти никто из обитателей VK. Это сегментированная реальность, о которой мы для удобства говорим в терминах соцсетей – но ведь в свою очередь они на то и соцсети, чтобы не иметь единого центра – можно годами обитать в них и не знать о тех, кто является властителями дум соседей.

          Телевизор – это последний великий памятник эпохи модерна. Про объединение, про образ «общества», о котором можно было говорить как о реальности – в свою очередь хорошо накладывающуюся, благодаря сети телетрансляционных станций, на национальные границы – про возможность иметь общие интересы и жить общей жизнью. И, сказать по правде, нам грустно без этой реальности – потому что мы с трудом представляем, как иначе собрать это целое и как возможно даже не общее действие, а общее чувство.

          Можно, конечно, утверждать, что в этом чувстве и действии нет никакой нужды – а общее можно собрать из множественности, но ведь для того, чтобы собирать нечто – нужна общая граница, рамка – то, что определяет свое от чужого.

          А физической реальности, как и реальности «лицом к лицу», для этого явно недостаточно – и в мире, в котором у любого, по крайней мере формально, есть право голоса и право собственного выбора, остается под вопросом – что будет выстраивать впредь его эмоциональную, образную связь с тем целым, что находится за пределами реального – в области воображаемых сообществ, при этом имеющих свои границы и претендующих не только на реальность сетей, но и реальность пространств и власти над ними. 

          (в соавторстве с Владасом Повилайтисом)


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как токсичный Янукович Майдан организовал

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...

          Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

          Андрей Бабицкий, журналист
          Галина Васильевна была приятным в общении человеком – воспринимавшим нас, журналистов, как своих союзников. Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров. Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Почему Порошенко не стоило связываться с религией

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          Куда позовет труба Макрона и Меркель

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Идея, с которой носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, вообще-то заложена в Договоре о создании Евросоюза. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих? Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Чиновники переехали в дома со стеклянными стенами

          Антон Крылов, журналист
          Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

          Андрей Медведев, Политический обозреватель
          С утра до вечера хтонические русские вспоминают Сталина, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии. И только кучка борцов с режимом тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          Прощальный подарок торговца «русским компроматом»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Русские отблески «Заката Европы»

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Сто лет назад вышла одна из самых известных книг нашего мира – первый том «Заката Запада» Освальда Шпенглера, более известный как «Закат Европы». Успех этой книги в общем-то парадоксален. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............