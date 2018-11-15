Медведев описал схему плавного перехода на цифровое телевещание

Полный переход на цифровое телевещание в России будет происходить поэтапно с февраля 2019 года и займет шесть месяцев, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме», – пояснил премьер-министр на заседании правительства, передает РИА «Новости».

Медведев подчеркнул, что социально незащищенным гражданам необходимо компенсировать затраты на покупку приставок для цифрового ТВ.

«Эта процедура должна быть простой, поэтому надо посмотреть, как она на селе будет организована. Это может быть почта и другие какие-то возможности. Там нужно как раз предложить приобрести эту приставку», – сказал глава правительства.

Он также добавил, что гражданам необходимо оказать техническую помощь в подключении и настройке приставок.

Премьер заявил о необходимости провести переход на цифровое ТВ максимально гладко, передает ТАСС.

«Важно, чтобы те вопросы, которые могут возникнуть, если обратятся люди, решались без проволочек. Здесь основная ответственность на региональных властях», – сказал Медведев.

Первым в России регионом, полностью перешедшим на цифровое телевещание, стала Тверская область.

Сеть цифрового телевещания будет включать в себя два 20 каналов и три радиоканала. Аналоговое телевидение планируется отключить в начале 2019 года.