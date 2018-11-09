Первый регион в России полностью перешел на цифровое ТВ

Тверская область стала первой в России, которая целиком перешла на цифровое телевещание, запуск прошел в присутствии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова.

«Я, прежде всего, хочу поздравить зрителей Тверской области с тем, что регион стал первым регионом в стране, на всей территории которого вещает два сигнала цифрового качества», – заявил глава ведомства на церемонии запуска, передает РИА «Новости».

Носков пообещал сделать возможным просмотр двадцати телеканалов в цифровом качестве по всей России и призвал всех настроиться на цифровое телевидение.

«На ближайшем заседании правительства будем как раз рассматривать переход на цифровое телевидение. Переход будет поэтапный, мы будем точно ориентироваться на готовность регионов по переходу на цифровое телевидение. При этом, безусловно, будет уделено внимание и поддержке малообеспеченных слоев населения», – добавил министр, передает ТАСС.

Носков также заявил, что население страны готово перейти на новый стандарт.

«Вы проезжаете по деревням, даже в деревнях у нас как минимум на половине домов стоит спутниковая тарелка, и это тоже уже цифровое телевидение. Плюс участие людей, у которых нет самих цифровых телевизоров, но это не значит, что они не смогут себе купить цифровую приставку, которая стоит 600-700 рублей», – сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что аналоговое вещание телеканалов продлят до 14-15 января 2019 года, после чего россияне, которые не приобрели соответствующее оборудование, не смогут принимать ТВ-сигнал.

В январе 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое вещание, оно включит в себя 20 телеканалов и два радиоканала.