Россиянам напомнили о необходимости приобрести цифровые приемники для ТВ

Процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов продлен на две недели – до 14-15 января 2019 года, россияне, которые не успеют приобрести цифровые приставки или новые телевизионные приемники, не смогут принимать ТВ-сигнал, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14-15 января, чтобы дать россиянам возможность своевременно приобрести необходимое оборудование. По заявлению замглавы Минкомсвязи, стоимость самой дешевой цифровой приставки в настоящее время составляет 700-800 рублей, пишут «Известия».

Переход на цифровое эфирное телевидение осуществляется для появления у любого жителя России в любой точке страны возможности бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов в высоком качестве. Волин также подчеркнул, что новый формат не предусматривает абонентской платы.

«Граждан вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда есть возможность принимать 20 – в хорошем. Именно для того, чтобы в семь раз повысить возможность выбора, это всё и было придумано», – пояснил представитель министерства.

Россия с 1 января 2019 года полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. В рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» создается сеть цифрового эфирного телевещания с охватом более 98% населения, включая два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиоканала. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.