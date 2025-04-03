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Украинские войска атаковали ДНР семь раз за сутки
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР, выпустив 23 боеприпаса
Территория ДНР подверглась семи обстрелам со стороны украинских войск за последние сутки, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, включая подростка, сообщили власти республики.
Как передает РИА «Новости», управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило о том, что украинские войска семь раз обстреляли территорию ДНР за последние сутки. В результате этих обстрелов было выпущено двадцать три боеприпаса.
По данным управления, все атаки пришлись на горловское направление. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, включая подростка.
Ранее было зафиксировано десять обстрелов за предыдущие сутки, что свидетельствует о снижении интенсивности атак, однако пострадавшие среди гражданского населения продолжают фиксироваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные силы за сутки совершили двадцать обстрелов ДНР, выпустив 60 боеприпасов, что привело к жертвам и разрушениям.
В Курской области пострадали пять человек в результате атак украинских беспилотников, среди них четыре мирных жителя Суджанского района и водитель в Тимском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской (Запорожская область), уничтожив его цех, информации о пострадавших нет.