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Законопроект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах направлен в кабмин
В российское правительство направили законопроект о росте штрафов за антисанитарию до 50 тыс. рублей
Зампред комитета Госдумы Сергей Колунов направил проект о повышении штрафов за антисанитарию в правительство, предложив увеличить их на 250%.
Как передает РИА «Новости», депутат Госдумы Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в квартирах. Новый законопроект, направленный в правительство РФ, предлагает повысить штрафные санкции для граждан до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц – до 5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей – до 5 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток, юридических лиц – до 50 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу, отметив, что действующие штрафы не менялись с 2008 года и не способствуют ответственному поведению. Сейчас штрафы варьируются от 500 до 1 тыс. рублей для граждан, от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или приостановления деятельности для индивидуальных предпринимателей, и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или приостановления деятельности для юридических лиц.
Колунов также сообщил о намерении добиваться возвращения нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафные меры не оказывают должного воздействия на нарушителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, наибольшее количество обращений граждан в прокуратуру связано с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно касающимися роста платы и низкого качества услуг.
В одной из квартир на Нагатинской набережной в Москве уровень аммиака на лестничной площадке превысил норму в 20 раз из-за девяти кошек, сообщила столичная прокуратура.
Роспотребнадзор согласился с предложением увеличить штрафы за антисанитарию в жилых помещениях, поскольку существующие меры не менялись с 2008 года и не способствуют ответственному поведению.