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Над Самарской областью за ночь сбили более 20 беспилотников
Федорищев: Силы ПВО сбили более 20 дронов ВСУ над Самарской областью
За минувшую ночь военные и отряд «БАРС-КРЫЛЬЯ» сбили над Самарской областью более 20 беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Более двух десятков вражеских беспилотников было сбито нашими военными и отрядом «БАРС-КРЫЛЬЯ» за прошедшую ночь. Противник вновь был нацелен на промышленные предприятия нашего региона», – написал он в Max-канале.
Федорищев уточнил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ведутся оперативные работы.
Губернатор призвал местных жителей не публиковать фотографии и видеозаписи последствий атак, так как это является серьезным правонарушением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Федорищев сообщил в субботу об атаке ВСУ на промышленные объекты в Самарской области. В среду в регионе из-за атаки украинских дронов произошли локальные отключения электричества, а в Самаре некоторые школы отменили занятия из-за атаки беспилотников.