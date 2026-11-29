Федорищев: Силы ПВО сбили более 20 дронов ВСУ над Самарской областью

Tекст: Катерина Туманова

«Более двух десятков вражеских беспилотников было сбито нашими военными и отрядом «БАРС-КРЫЛЬЯ» за прошедшую ночь. Противник вновь был нацелен на промышленные предприятия нашего региона», – написал он в Max-канале.

Федорищев уточнил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ведутся оперативные работы.

Губернатор призвал местных жителей не публиковать фотографии и видеозаписи последствий атак, так как это является серьезным правонарушением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Федорищев сообщил в субботу об атаке ВСУ на промышленные объекты в Самарской области. В среду в регионе из-за атаки украинских дронов произошли локальные отключения электричества, а в Самаре некоторые школы отменили занятия из-за атаки беспилотников.



