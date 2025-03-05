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Роспотребнадзор поддержал усиление штрафов за антисанитарию в квартирах
Роспотребнадзор согласился с предложением увеличить штрафы за антисанитарию в жилых помещениях, поскольку существующие меры не менялись с 2008 года и не способствуют ответственному поведению.
Роспотребнадзор поддержал инициативу по увеличению штрафов за антисанитарию в жилых помещениях, передает РИА «Новости».
Это решение является ответом на обращение заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
Руководитель ведомства Анна Попова отметила, что существующие штрафные санкции недостаточны и должны быть пересмотрены.
Размер штрафов по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований не менялся с 2008 года, что, по мнению главы Роспотребнадзора, не стимулирует граждан к ответственному поведению.
Колунов выразил удовлетворение решением Роспотребнадзора поддержать его инициативу. Он подчеркнул, что меры по повышению штрафов будут реализованы, но также подчеркнул необходимость возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья при систематическом нарушении санитарных требований.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить штрафы за несоблюдение санитарных норм в квартирах до 500 тыс. рублей, чтобы повысить ответственность и защитить интересы граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсуждают усиление наказаний за антисанитарию, включая принудительное изъятие жилья в тяжелых случаях.