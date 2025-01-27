В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию

Госдума предложила штрафы до 500 тыс рублей за антисанитарию в квартирах

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в Госдуме разрабатывается законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение санитарных требований в жилых и общественных помещениях. Инициатором проекта является зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, планируется увеличить штрафы за антисанитарию в многоквартирных домах.



Колунов уточнил, что сейчас штрафы для физических лиц составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей, однако такие меры не влияют на предотвращение нарушений. Предполагается, что новые штрафы будут достигать 25 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических. Колунов уверен, что повышение штрафов поможет защитить интересы законопослушных граждан и предотвратить снижение стоимости недвижимости.

Зампред комитета также обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой предоставить отзыв на данную инициативу и содействовать закреплению изменений. Он выразил надежду, что изменения позволят сократить число нарушений и усилить защиту прав граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсуждают усиление наказаний за антисанитарию, включая принудительное изъятие жилья в тяжелых случаях.

В Общественной палате состоялось второе публичное обсуждение методических рекомендаций по осуществлению общественного контроля в сфере здравоохранения при участии членов региональных общественных палат.

Заваривание мусоропроводов в домах или их полное отсутствие не простимулирует население начать сортировать мусор, а только доставит неудобства, как отметил Павел Степура, комментируя инициативу депутатов Госдумы.