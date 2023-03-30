Эксперт оценил идею запрета мусоропроводов в многоквартирных домах

Эксперт не увидел необходимости запрещать мусоропроводы в многоквартирных домах

Заваривание мусоропроводов в домах или их полное отсутствие не простимулирует население начать сортировать мусор, а только доставит неудобства, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

Депутаты Госдумы предложили убрать мусоропроводы в многоквартирных домах: запретить их размещение в новостройках, а в старых домах – заварить, передают «Известия». По словам депутатов, данная мера необходима для ускорения реформы обращения с отходами в стране – перехода к их сортировке, борьбы с переполненными свалками и антисанитарией в помещениях.

«Никакого принципиального смысла заваривания существующих мусоропроводов я не вижу, если мусоропровод содержится в нормальном состоянии, если он регулярно чистится, если там работают нормальные клапаны, куда мусор выбрасывают люди и так далее. Ничего страшного с мусоропроводами вообще нет», – говорит Степура.

Другой вопрос, продолжает специалист, если мусоропроводы содержатся плохо: в них могут быть и запахи, и живность, и все что угодно. В таком случае, если специальные службы не могут справиться с приведением мусоропровода в порядок, жильцы имеют право на общем собрании собственников обсудить вопрос о его заваривании и демонтаже. Однако при нормальном содержании мусоропровод вполне «хорошая и удобная штука».

«Убирать мусоропроводы, чтобы лучше заниматься раздельным сбором мусора – бред. Мусоропровод особо не влияет на это. Если человек не занимается раздельным сбором и выбрасывает все в мусоропровод, то он точно так же будет весь мусор выбрасывать и на котельную площадку без всякой сортировки. Поэтому вопрос стоит странный, тем более что предлагается ввести это в обязательном порядке», – считает собеседник.

Он предупреждает, что такие нововведения могут негативно отразиться на пожилых гражданах, которые привыкли пользоваться общим мусоропроводом. Тем более что контейнеры для сбора мусора, как правило, стоят не во дворе дома, а в пределах ста метров. Ходить до них ежедневно из своей квартиры пожилым будет проблематично, а значит, появится новая проблема – скопление мусора в жилом помещении.

«А чтобы народ сортировал мусор, нужно стимулировать его экономически. Например, чтобы, условно, люди, которые сортируют мусор, платили бы меньше. Сейчас мы все платим одинаково, это указывается в платежках в строке «обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», – заключил Степура.

Вопрос о заваривании мусоропроводов в многоквартирных домах поднимается уже не первый год. Так в 2020 году с данной инициативой выступал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. При этом он пояснял, что для данной процедуры необходимо согласие жильцов. Также с подобной идеей выступали в Общественной палате и Всероссийском обществе охраны природы.

Президент Московского государственного строительного университета, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД идею поддержал, подчеркнув, что мусоропроводы – это лишние затраты как при строительстве новых многоквартирных домов, так и на содержание мусоропровода.