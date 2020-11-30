Эксперт: Мусоропроводы несут экологические риски

Мусоропроводы в многоквартирных домах следует заварить или демонтировать, а в новостройках вовсе отказаться от них, поскольку это лишние затраты как при строительстве, так и на содержание мусоропровода, сказал газете ВЗГЛЯД президент Московского государственного строительного университета, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил «заварить все мусоропроводы во всех домах России». При этом он пояснил, что для этого необходимо согласие жильцов.

«Я поддерживаю идею отказа от мусоропроводов и не раз высказывался на этот счет. Мусоропровод – это один из элементов системы управления бытовыми отходами, причем самый слабый элемент», – говорит Теличенко.

Он поясняет, что каждый житель должен сам разбираться со своим мусором, со своими отходами. Это должна быть его обязанность. По мнению эксперта, такие привычки просто необходимо прививать с детства, воспитывать, чтобы это стало частью гражданской и административной ответственности. Он приводит в пример страны Европы, где давно существует культура раздельного сбора отходов и никто не оставляет мусор у подъезда.

«Да и у нас в малоэтажных домах все привыкли самостоятельно выносить мусор в мусорные баки. А наличие мусоропровода в доме – это лишние затраты как на его строительство, так и на его содержание. Также от него часто бывает шум, доставляющий дискомфорт проживающим», – рассказывает собеседник.

Уже существующие мусоропроводы в многоквартирных домах эксперт также предлагает заварить или демонтировать. Осуществить это он рекомендует в рамках программы капитального ремонта.

«Мусоропроводы не способствуют экологической безопасности дома, подъезда, этажа. Они несут экологические риски, поэтому важно исключить их при проектировании новых домов, например, строящихся по программе реновации. Все эти решения будут соответствовать стремлению к чистой и экологически безопасной среде», – заключил Теличенко.

На ваш взгляд Как вы относитесь к идее отказа от мусоропроводов в многоквартирных домах? Положительно, мусоропроводы - это антисанитария в подъезде

Отрицательно, мусоропроводы – это комфорт и удобство



Летом с подобной идеей выступали в Общественной палате и Всероссийском обществе охраны природы.

Также ранее правительство поставило задачу перед российскими регионами полностью отказаться от проектирования и строительства мусоропровода в новостройках.