В России решили отказаться от мусоропроводов в новостройках

Правительство поставило перед российскими регионами задачу отказаться от строительства мусоропроводов в новостройках, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мусоропровод – это такой рудимент, это неприятно, это плохо пахнет, это размножение насекомых и грызунов. В «дорожной карте по раздельному сбору мусора правительство поставило задачу всем регионам в новой стройке никаких мусоропроводов не проектировать, не реализовывать и не строить», – сказала Абрамченко в интервью каналу «Россия-24», передает «Интерфакс».

Она добавила, что решение о консервации мусоропровода в старых домах может быть принято на общем собрании собственников.

«В моем доме мы собрались на собрании собственников помещений в многоквартирном доме и приняли решение консолидировано мусоропровод заварить, они у нас не эксплуатируется», – подчеркнула Абрамченко.

В июле сообщалось, что Общественная палата и Всероссийское общество охраны природы выступили с предложением законсервировать существующие мусоропроводы в многоквартирных домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.

Архитектор Руслан Кирничанский рассказал газете ВЗГЛЯД, что отсутствие мусоропроводов в жилых домах обеспечит лучшую пожарную безопасность, избавит от появления в доме крыс и насекомых, антисанитарии и запахов.