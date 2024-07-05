В ОП обсудили рекомендации по общественному контролю в сфере здравоохранения

Tекст: Александра Юдина

«Основная цель рекомендаций – повышение прозрачности и конструктивности взаимодействия субъектов общественного контроля и органов власти в сфере здравоохранения», – указаны слова зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Мартынова на сайте консультативно-совещательного органа.

По его словам, пациенты часто сообщают о проблемах в области инфраструктуры, таких как отсутствие пандусов, нехватка талонов на прием, длинные очереди, антисанитария в местах общего пользования, недокомплект персонала.

Подчеркивая давно назревшую необходимость проведения общественных проверок, спикер привел данные ВЦОИМ, согласно которым еще в 2020 году 83% опрошенных считали, что качество работы медорганизаций должны оценивать и контролировать независимые от Минздрава структуры. При этом 43% респондентов сообщали о попытках взимания платы за оказание медуслуг по полису ОМС.

Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина в свою очередь отметила, что методические рекомендации соответствуют положениям закона об основах общественного контроля, при этом в документе должен быть сделан дополнительный акцент касательно здравоохранения.

Также спикер подчеркнула, что общественный контроль предусматривает проверку качества не самой медицинской помощи, а условий ее оказания.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова назвала рекомендации большим подспорьем для сферы здравоохранения. Она обратила внимание на указанный в документе срок проведения проверки – пять дней – и предложила дополнить данный пункт, указав на возможность продления срока «по согласованию с администрацией

Кроме того, эксперты обсудили возможность проверок блоков питания в медучреждениях, правила ведения фото- и видеосъемки и другие вопросы. «Мы не должны мешать работе медорганизации. Все должно быть конструктивно, прозрачно и по-партнерски – нужно говорить не только о проблемах, но и о положительном опыте, который мы видим и тоже стараемся отмечать», – подытожил Мартынов.