Почему дети Навального выбирают Путина?

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          		 10 сентября 2018, 20:50

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          Очень переживал я на этих выходных за Дашу Навальную. Девочке 17 лет, вдруг попадет под шальную дубинку на несанкционированном папином митинге. Сводки читал, фотографии смотрел. Только не нашел там Даши. Не было на Пушкинской площади дочери пламенного борца за вашу и нашу свободу. Чужие дети были. Своей не было.

          Хотя возраст – самый сок для протеста, все как любит папа. Это же его целевая группа – старшие школьники, они так красиво гроздятся на фонарях. Да и фоточки при задержании юнцов колоритные получаются.

          Неужели папа Навальный не для того ягодку растил, чтобы она против Путина митинговала? Неужели свою жалко, а чужим самое место под дубинками? Нет, конечно. Не надо так опошлять образ либерального заводилы.

          По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Даже наоборот. Папа Леша старался, чай не ватник – и о высших смыслах говорил, и о судьбах России, и о том, как стонет страна и ждет освобождения. Вот приходит домой – и начинает митинговать (на площадях-то не дают, да и дубинкой схлопотать можно). Но трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила.

          «Почему это Даша сразу за Путина, может, ей просто пофиг на всю политику?» – спросите вы. Говорят, раньше и было пофиг. Только помните лозунг Алексея в ЖЖ? «Финальная битва между добром и нейтралитетом»? Добро, понятно, это он сам. А вот как при таком раскладе дочка может сохранить нейтралитет? Ей же сразу прилетит «битва» со стороны папы. Волей-неволей придется выработать собственную политическую позицию. И если это не Навальный, то кто? Вот так и раскололось благородное семейство на теме чувств к нашему президенту.

          Фото: Sergei Karpukhin/Reuters

          К счастью, в семье Навальных есть младший сын. Ему всего десять и с ним пока легче. Критичность мышления, пубертат на пару с самоопределением в нем еще не разбужены. Да и папа вовремя спохватился. Упустив дочь, за сына он взялся с самого нежного возраста.

          Еще в прошлом году Навальный-младший начал аккуратно посещать протестные мероприятия. За ручку с мамой, за спиной папы – все как в приличных семействах, где заботятся о безопасности ребенка. И только на согласованные акции. А то, что кто-то отправляет своих малолеток на несанкционированные митинги, под дубинки ОМОНа, так кто виноват, что родители – либералы?

          «А что, так можно было, за ручку?» – удивятся заплаканные мамаши юных и борзых российских оппозиционеров. Можно, но только не вам. Юле Навальной можно, ее сын – либеральная ценность. А ваши – топливо для его политического будущего. Помните советский анекдот про сына полковника, которому папа объясняет, что тот и капитаном, и майором, и даже полковником сможет стать. А генералом – уже нет. У генерала свой сын есть. Вот и у Алексея Навального он есть. Но не расстраивайтесь, вы тоже многое можете дать своим детям. Например, ценные передачки в колонию или скинуться на настоящего адвоката.

          Папа Леша гордится сыном – тот выбрал себе в магазине шапку с надписью Protest. «Сказал: буду в ней с папой на митинги ходить, – хвастается наш герой. – А я вот не хочу, чтоб ему надо было ходить». И это правильно. Зачем хорошему мальчику из хорошей семьи Навальных ходить на митинги? Для этого есть чужие дети. Пусть они ходят.

          Давайте будем честны, Навальный и сам на свои митинги не часто ходит. Поэтому главное не посещение наследником протестных акций, а идейное единодушие с отцом. Все-таки генерала протеста растит, а не фонарного рядового.

          Так, может, в этом корень Дашиного протеста? Юная максималистка плюется от папиного лицемерия? Когда постоянно видишь грязное белье светоча свободы и либерализма, на баррикады уже не тянет. Сами ж знаете, что люди, хоть неделю проработавшие на колбасном заводе, эту колбасу больше в рот не возьмут. А тут девушка на родительской кухне годами наблюдает, как изготавливают пропаганду протеста, что подмешивают в расследования и какими руками упаковывают в митинги. Поневоле станешь патриоткой.

          Но папа Леша недолго был потерпевшим в деле семейного воспитания. Если раньше оскандалившихся дочек отправляли подальше в монастырь, то и Навальные, если верить СМИ, тоже готовятся удалить Дашу от российского политического света. Благо занятость у блогера стабильная, заработок высокий, да не оскудеет рука жертвующих в фонд борьбы с коррупцией. Поэтому еще годик – и Дашу Навальную отошлют учиться за рубеж, раз гражданское самосознание в ней так и не проснулось.

          Другое дело, что и остальные, политические, дети Навального от такого отцовства тоже, не ровен час, станут за Путина. Придется Алексею рекрутировать младшую школу и немного детский сад.


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