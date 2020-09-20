Лондонские шпили-вили Навального

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

Стал известен «отец» российского гиперзвукового оружия Минобороны России/YouTube
Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент отметил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. За день до этого Дональд Трамп заявил, что Россия похитила гиперзвуковые технологии у США. Что стоит за словами Трампа и как США сами используют чужие научные разработки?  Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление-кома-санкции, и, как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...

Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Кот Скрипаля

    Лондонские шпили-вили Навального

    Кот Скрипаля
    Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
    		20 сентября 2020, 15:22

    Джеймса Бонда назначили женщиной – думаю, тогда все и посыпалось. Брутальный мир шпионов, ледорубов и уколов зонтиков схлопнулся в вегетарианский бургер с гомеопатическими дозами «Новичка», который и крысу убить не способен.

    «Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление-кома-санкции, и, как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Навальный и Скрипаль получают премию имени Аркадия Бабченко и танцуют на могиле Кивелиди, которому было невдомек, что от «Новичка» совершенно не обязательно умирать.

    Как летописец и непосредственный свидетель современной политической истории отравлений, с большим интересом наблюдаю за шпионской историей Марии Певчих. Звезда Марии взошла с низкого старта, когда выяснилось, что Навальный коротал антикоррупционные расследования в Новосибирске и Томске с загадочной шатенкой из Лондона. Фотографии Певчих с камер наблюдения появились в СМИ быстрее, чем снимки Петрова и Боширова с солберийского вокзала. Поэтому и BBC пришлось ускорить косплей Russia Today, выдав большое оправдательное интервью подозреваемой в отравлении.

    Признаться, я надеялся научиться чему-то новому у молодой английской поросли «политологов», но приемы коллег оказались до боли затерты нами, старичками шпионской деятельности. «Медовая ловушка», которой выглядит Певчих, используется спецслужбами со времен появления секса и этих самых спецслужб. Хотя и тут могут быть пикантные нюансы. Посмотрите внимательнее видео из томской гостиницы, где Певчих, стараясь не попадать в кадр, обыскивает номер Навального. Опустим выяснение того, как новоявленный Джеймс Бонд в юбке проник в чужой номер. Про медовую ловушку уже сказано, поэтому номер, вполне вероятно, был для Маши не чужим. Но вот голые мужские ноги в желтых шортах, мелькающие при обыске среди озабоченных обутых людей, выдают в их обладателе еще одного постояльца. Весь мой опыт общения с людьми говорит, что если кто-то находится в гостиничном номере со смятыми простынями с босыми ногами, то этот кто-то там и живет. В босоногом постояльце уже опознали Георгия Албурова, еще одного соратника Навального. Тоже, видимо, любителя посмотреть на томские шпили.

    И все же, давайте познакомимся с Марией Певчих, которую Навальный «набрал по объявлению, как и Любовь Соболь». Это уже цитаты из интервью. Девушка Маша училась в МГУ и в Лондоне на политолога, «жила обычной жизнью». Тут хочется напомнить, что это донаторы Навального – менеджеры среднего звена на кредитных корейских тачках живут обычной жизнью, а не лондонская подруга блогера, но не буду. И вот, Певчих присутствует в жизни Навального уже 10 лет. Регулярно, но не постоянно, наездами из Лондона. Девушка не попадает в кадры фотохроникеров, там место рядом с блогером отводится жене Юлии и светловолосым и голубоглазым детишкам. Певчих же, весьма похожая внешне на молодую Машу Гайдар, сопровождает Навального в командировках. У девушки есть даже должность – руководитель отдела расследований ФБК. Это примерно как полковничьи звезды на модельных помощницах престарелых генералов. Не даром любимое расследование Певчих – про эскорт-услуги и Настю Рыбку (да, она сама об этом говорит в интервью).

    Фото: BBC News - Русская служба/Youtube

    Тут снова придется упомянуть босоного мужчину в желтых шортах. «У моего коллеги Жоры есть странное хобби - он очень увлекается самолетами, - рассказывает Певчих про Георгия Албурова. -  Да, без какой-либо причины на это. Он просто так делает». Оцените, это же явная аллюзия на «просто решили осмотреть достопримечательности Солсбери». Так сказать, жест уважения от коллег, мол, читали и учились на деле Скрипалей.

    Итак, ФБК отслеживает самолет Навального, фиксирует, что тот внепланово приземляется в Омске, получает отмашку, что блогеру стало плохо на борту. Десант расследователей в перчатках и уличной обуви вламывается в номер Навального, и только Албуров бродит по уликам босиком аки посуху. В номере изымают все, что может носить на себе следы отравления. Бутылки с водой, мусор, полотенца, унитазный стульчак, простыни, дверные ручки. А, нет, стоп! Из трех бутылок с водой в Германию вывозят только одну – Мария Певчих, утирая нос «агенту 007», безошибочно определяет, на какой из трех бутылок есть следы «Новичка». Тут, конечно, английские коллеги дали нам фору, наши так не умеют. Поэтому ни мусор, ни полотенца, ни стульчак с ручками не получают возможности увидеться с немецкими токсикологами.

    После такого мастер-класса искренне захотелось изучить физиологические особенности Марии Певчих. Помимо острого масс-спектрометрного взгляда, героиня обладает абсолютной ядостойкостью. Там, где английские полицейские изымают улики в скафандрах, Певчих берет отравленную бутылку руками в тонких перчатках, везет в багаже вместе с личными вещами и даже не чихнет. Впрочем, возможно, просто дело в русском закаленном организме. В конце концов, от «Новичка» в Солсбери умерла случайная прохожая, отравившаяся через три месяца после Скрипалей и за километры от их зараженного дома. А русский человек голыми ногами топчется по предполагаемом месту преступления, летит с отравленным в замкнутом пространстве самолета и только крепчает. Я, кстати, очень рад, что всех контактировавших с уликами не усыпили в Портон-Дауне, как кота Скрипаля.

    Наконец, журналист BBC задает Марии Певчих смелый вопрос: правда ли, что она владеет сетью книжных магазинов в Англии и Австралии и проходила подготовку в спецподразделении «Морские котики»? «Я даже никогда не была в Австралии» - исчерпывающе отвечает руководитель отдела расследований ФБК, а принципиальный либеральный журналист полностью удовлетворен полученной информацией. «А что, так можно было?» – кусают локти Петров и Боширов, вспоминая, как им приходилось оправдываться и про свой фитнес-бизнес, и про гостиницу, и про метель.

    Надо отдать должное щедрости Навального. Донатов от школьников ему хватает не только на лобстеров для семьи, но и на проживание подруги в Лондоне. Теперь мы знаем, что английскую жизнь Певчих финансируют отнюдь не любители высокой словесности и хорошей литературы. Правда, про это журналист BBC спросить не решился. Думаю, это проявление знаменитой европейской толерантности – острые вопросы могут ущемить интересы интервьюируемого и вызвать у него неприятные ощущения. А в новом, травоядном мире, никто никого не шеймит, не харрасит и не травит.

    Если еще 11 лет назад, чтобы претендовать на Нобелевскую премию мира было нужно вести три-четыре войны, то теперь для этого достаточно две недели полежать в клинике и бодро сфотографироваться для Instagram в синих перчатках.

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    Вообще, Instagram во многом отформатировал современный политический ландшафт. Новое поколение оппозиционеров не может долго удерживать внимание на одной теме, поэтому события должны развиваться динамично, с клиповой скоростью, чтобы школьники не потеряли интереса. Небо-самолет-девушка, «Новичок»-кома-исцеление. Я такое только в старых фильмах с гражданином РФ Стивеном Сигалом видел. Полежал в коме, встал, отряхнулся и пошел мир спасать. Ну или у Аркаши Бабченко. Выстрелы в спину, смахнул свиную кровь и «вот мой Яндекс-кошелек».

    Жизнь – она, как известно, лучший создатель анекдотов. С нетерпением жду новой веселой песни Семена Слепакова про шпили-вили Навального, нашу Машу, три бутылочки минералки и босоногого Албурова.


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