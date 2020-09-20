Лондонские шпили-вили Навального

Джеймса Бонда назначили женщиной – думаю, тогда все и посыпалось. Брутальный мир шпионов, ледорубов и уколов зонтиков схлопнулся в вегетарианский бургер с гомеопатическими дозами «Новичка», который и крысу убить не способен.

«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление-кома-санкции, и, как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Навальный и Скрипаль получают премию имени Аркадия Бабченко и танцуют на могиле Кивелиди, которому было невдомек, что от «Новичка» совершенно не обязательно умирать.

Как летописец и непосредственный свидетель современной политической истории отравлений, с большим интересом наблюдаю за шпионской историей Марии Певчих. Звезда Марии взошла с низкого старта, когда выяснилось, что Навальный коротал антикоррупционные расследования в Новосибирске и Томске с загадочной шатенкой из Лондона. Фотографии Певчих с камер наблюдения появились в СМИ быстрее, чем снимки Петрова и Боширова с солберийского вокзала. Поэтому и BBC пришлось ускорить косплей Russia Today, выдав большое оправдательное интервью подозреваемой в отравлении.

Признаться, я надеялся научиться чему-то новому у молодой английской поросли «политологов», но приемы коллег оказались до боли затерты нами, старичками шпионской деятельности. «Медовая ловушка», которой выглядит Певчих, используется спецслужбами со времен появления секса и этих самых спецслужб. Хотя и тут могут быть пикантные нюансы. Посмотрите внимательнее видео из томской гостиницы, где Певчих, стараясь не попадать в кадр, обыскивает номер Навального. Опустим выяснение того, как новоявленный Джеймс Бонд в юбке проник в чужой номер. Про медовую ловушку уже сказано, поэтому номер, вполне вероятно, был для Маши не чужим. Но вот голые мужские ноги в желтых шортах, мелькающие при обыске среди озабоченных обутых людей, выдают в их обладателе еще одного постояльца. Весь мой опыт общения с людьми говорит, что если кто-то находится в гостиничном номере со смятыми простынями с босыми ногами, то этот кто-то там и живет. В босоногом постояльце уже опознали Георгия Албурова, еще одного соратника Навального. Тоже, видимо, любителя посмотреть на томские шпили.

И все же, давайте познакомимся с Марией Певчих, которую Навальный «набрал по объявлению, как и Любовь Соболь». Это уже цитаты из интервью. Девушка Маша училась в МГУ и в Лондоне на политолога, «жила обычной жизнью». Тут хочется напомнить, что это донаторы Навального – менеджеры среднего звена на кредитных корейских тачках живут обычной жизнью, а не лондонская подруга блогера, но не буду. И вот, Певчих присутствует в жизни Навального уже 10 лет. Регулярно, но не постоянно, наездами из Лондона. Девушка не попадает в кадры фотохроникеров, там место рядом с блогером отводится жене Юлии и светловолосым и голубоглазым детишкам. Певчих же, весьма похожая внешне на молодую Машу Гайдар, сопровождает Навального в командировках. У девушки есть даже должность – руководитель отдела расследований ФБК. Это примерно как полковничьи звезды на модельных помощницах престарелых генералов. Не даром любимое расследование Певчих – про эскорт-услуги и Настю Рыбку (да, она сама об этом говорит в интервью).

Тут снова придется упомянуть босоного мужчину в желтых шортах. «У моего коллеги Жоры есть странное хобби - он очень увлекается самолетами, - рассказывает Певчих про Георгия Албурова. - Да, без какой-либо причины на это. Он просто так делает». Оцените, это же явная аллюзия на «просто решили осмотреть достопримечательности Солсбери». Так сказать, жест уважения от коллег, мол, читали и учились на деле Скрипалей.

Итак, ФБК отслеживает самолет Навального, фиксирует, что тот внепланово приземляется в Омске, получает отмашку, что блогеру стало плохо на борту. Десант расследователей в перчатках и уличной обуви вламывается в номер Навального, и только Албуров бродит по уликам босиком аки посуху. В номере изымают все, что может носить на себе следы отравления. Бутылки с водой, мусор, полотенца, унитазный стульчак, простыни, дверные ручки. А, нет, стоп! Из трех бутылок с водой в Германию вывозят только одну – Мария Певчих, утирая нос «агенту 007», безошибочно определяет, на какой из трех бутылок есть следы «Новичка». Тут, конечно, английские коллеги дали нам фору, наши так не умеют. Поэтому ни мусор, ни полотенца, ни стульчак с ручками не получают возможности увидеться с немецкими токсикологами.

После такого мастер-класса искренне захотелось изучить физиологические особенности Марии Певчих. Помимо острого масс-спектрометрного взгляда, героиня обладает абсолютной ядостойкостью. Там, где английские полицейские изымают улики в скафандрах, Певчих берет отравленную бутылку руками в тонких перчатках, везет в багаже вместе с личными вещами и даже не чихнет. Впрочем, возможно, просто дело в русском закаленном организме. В конце концов, от «Новичка» в Солсбери умерла случайная прохожая, отравившаяся через три месяца после Скрипалей и за километры от их зараженного дома. А русский человек голыми ногами топчется по предполагаемом месту преступления, летит с отравленным в замкнутом пространстве самолета и только крепчает. Я, кстати, очень рад, что всех контактировавших с уликами не усыпили в Портон-Дауне, как кота Скрипаля.

Наконец, журналист BBC задает Марии Певчих смелый вопрос: правда ли, что она владеет сетью книжных магазинов в Англии и Австралии и проходила подготовку в спецподразделении «Морские котики»? «Я даже никогда не была в Австралии» - исчерпывающе отвечает руководитель отдела расследований ФБК, а принципиальный либеральный журналист полностью удовлетворен полученной информацией. «А что, так можно было?» – кусают локти Петров и Боширов, вспоминая, как им приходилось оправдываться и про свой фитнес-бизнес, и про гостиницу, и про метель.

Надо отдать должное щедрости Навального. Донатов от школьников ему хватает не только на лобстеров для семьи, но и на проживание подруги в Лондоне. Теперь мы знаем, что английскую жизнь Певчих финансируют отнюдь не любители высокой словесности и хорошей литературы. Правда, про это журналист BBC спросить не решился. Думаю, это проявление знаменитой европейской толерантности – острые вопросы могут ущемить интересы интервьюируемого и вызвать у него неприятные ощущения. А в новом, травоядном мире, никто никого не шеймит, не харрасит и не травит.

Если еще 11 лет назад, чтобы претендовать на Нобелевскую премию мира было нужно вести три-четыре войны, то теперь для этого достаточно две недели полежать в клинике и бодро сфотографироваться для Instagram в синих перчатках.

Вообще, Instagram во многом отформатировал современный политический ландшафт. Новое поколение оппозиционеров не может долго удерживать внимание на одной теме, поэтому события должны развиваться динамично, с клиповой скоростью, чтобы школьники не потеряли интереса. Небо-самолет-девушка, «Новичок»-кома-исцеление. Я такое только в старых фильмах с гражданином РФ Стивеном Сигалом видел. Полежал в коме, встал, отряхнулся и пошел мир спасать. Ну или у Аркаши Бабченко. Выстрелы в спину, смахнул свиную кровь и «вот мой Яндекс-кошелек».

Жизнь – она, как известно, лучший создатель анекдотов. С нетерпением жду новой веселой песни Семена Слепакова про шпили-вили Навального, нашу Машу, три бутылочки минералки и босоногого Албурова.