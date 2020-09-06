Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне Михаил Метцель/ТАСС
Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как Трамп заставил Косово пойти на уступки Сербии

Лидеры Косово и Сербии были вынуждены сесть по разные стороны стола президента США White House/Global Look Press
Президент Трамп совершил совершенно немыслимое с дипломатической точки зрения – заставил Сербию и Косово подписать совместное соглашение. На какие уступки пришлось пойти и сербам, и косоварам, кто в большей степени выиграл от этих договоренностей, почему в них неожиданно оказался замешан Израиль – и как происходящее стоит воспринимать России? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу/ Подробности...

Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
Обсуждение: 110 комментариев

«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
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    		6 сентября 2020, 10:05

    Получили шифровку от коллег одного маленького, но гордого и дружественного нам государства. Их спецслужбы перехватили синопсис нового Голливудского блокбастера «Красный Новичок». По нашей информации, его собираются снимать на деньги Джорджа Сороса, и под фильм уже выкуплены пятнадцать статуэток Оскара. Привожу полный текст без купюр.

    Тизер

    Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу.

    Салон самолета. Н стонет в кресле, будто в бреду. «Медведи, медведи! Русские идут!».

    Самолет пикирует на посадочную полосу, к которой мчатся машины скорой помощи. Аэропорт по периметру окружен грузными немолодыми мужчинами и женщинами с хорошими, но трагичными лицами. Звучит Вагнер.

    Титры: Москва, два месяца назад.

    Персонаж Н ведет толпу бородачей по Красной площади. Останавливаются под окнами Кремля. Н раздает всем бритвенные станки, мужики и женщины начинают бриться насухую, скандируя «Россия будет свободной».

    Кремль, главный кабинет. Показываем субъективной камерой (глазами героя), как герой наблюдает бунт у стен Кремля. Нажимает кнопку, на окно опускается железный занавес. Камера отъезжает. Видим героя только со спины. На стене портрет Махатмы Ганди с АК-47 (фотошоп). Герой открывает на большом экране, висящем на стене, секретный чат «Убер-киллер». Вслепую, словно играя на фортепьяно, печатает задание: «Устранить Н. По-нашему, чтобы мир вздрогнул!». Прикрепляет фото Н. Через секунду звучит начальный аккорд из похоронного марша Шопена. На экране надпись: «Ваш заказ исполнит отряд Армагеддон. Время исполнения – 2 месяца. Стоимость – за идею, честь имею!». Появляется фото двух мужчин в тельняшках и ушанках.

    Показываем, как эти двое в ногу идут по Тверской. Мимо шелестят гусеницами российские танки. Камера выхватывает одного, постарше. На экране идут титры: полковник Алексей Аланович Шостаков. Знак КГБ на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Камера приближается, мы видим, как через тельняшку просвечивается профиль Иосифа Сталина.

    Фото: Виталий Невар/ТАСС

    Камера перемещается на второго, помоложе. Крупный план. Лицо со шрамом. Титры: капитан Иван Иванович Данков. Внук Ивана Данко, названный в честь героического деда, но устыдившийся украинского звучания фамилии, поэтому в 14 лет подкупил паспортистку и дорисовал «В» к семейной фамилии. В компаниях, выпив водки, любит хвалиться, что эта «В» – в честь сами знаете кого. Флешбэк. Иван Данков в компании одинаковых мужчин в ушанках, хлопает граненый стакан водки и рвет на груди тельняшку. Видим цветной портрет Владимира Путина.

    Лубянка. Подвал. Старый подслеповатый Завхоз долго, сплевывая на пол махорку, читает разнарядку на выдачу отравляющего вещества. Подносит почти вплотную к глазам. Трясет косматой головой в ушанке. Кричит в темноту: «Людк, а Людк!». Шаркая, из темноты появляется женщина лет 20-70 в ушанке поверх платка. Пытается разобрать, что написано на листочке. Грустно качает головой и снова уходит во тьму. Завхоз сплевывает на пол махорку и матерится «Чьорт побьери! Да какая разница, все равно на складе только советский «Новичок» завалялся, остальное начальство выпило или на дачи свезло, котят травить».

    В подвал заходят Шостаков и Данков. Требуют отравляющие вещества. Завхоз выкатывает самовар с надписью «Новичок». Данков достает термос с двуглавым гербом и надписью «Из России с любовью» на одной стороне, «На Берлин» – на другой. Наполняют термос из краника самовара. Данков закрывает нос и рот сгибом локтя. Шостаков и Завхоз понимающе переглядываются. «Салага», – еле слышно цедит сквозь зубы Шостаков.

    Титры: Томск, 5 дней назад.

    Н в ковбойской шляпе и сапогах с третьей попытки запрыгивает на коня. Видит на рукаве своей куртки ярлык «Неуловимый Джо». Сплевывает на песок махорку. Туда же бросает аккуратно оторванный ярлык. Скачет вдаль, подбирая на дороге голодных детей и старух, закидывая их на коня позади себя.

    Изба-трапезная с чучелами бурых медведей. Н заходит в зал, оставляя голодных детишек и старушек в людской, распоряжается вынести им куриных шкурок и водки. Проходит в дальний угол, садится под сенью чучел медведей. Холопы несут самовар с водкой. Как только Н отвлекается, чтобы пожевать махорку, одно из чучел оживает. Мы видим, что это Иван Данков в шкуре убитого медведя. Откручивает крышку термоса, выпивает стакан водки Н и наливает вместо нее «Новичок». Второй медведь отвернут к стене. Камера перемещается, видим, что это Шостаков. Он ожесточенно делает ставки на онлайн аукционе. За что именно торгуется, не видим.

    Москва, Кремль. Довольный Герой (показывает со спины) палит во дворе Кремля из пушки по воробьям.

    Тоомск. Накатив стакан с «Новичком», Н кричит «На здоровье!» и крякает от удовольствия. За окнами деревенской избы присядку танцуют русские мужики и медведи в сапогах и красных рубахах, подпевая «Раз-два, Но-ви-чок!».

    Н в тяжком похмелье просыпается в избе. Рядом румяная Помощница в сарафане и кокошнике. «Крым наш?» – тревожно спрашивает Н пароль. «Не бутерброд!», – чеканит румяная. Н выдыхает и начинает жаловаться на тяжелую долю России, до чего власть страну довела. Помощница показывает испачканную рвотными массами тельняшку. Н доходчиво объясняет, что его забрызгал коррупционер-чиновник, пропивавший народные деньги по соседству в кабаке. «Он вам, гад, еще и исподнее попортил», – потупясь, сообщает помощница. И протягивает руку в чулан, чтобы взять чистое белье.

    Чулан. В темноте стоят Иван Данков и Алексей Шостаков. Шостаков продолжает делать ставки – 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, – вытирая пот со лба. Данков  вытаскивает из чемодана с монограммой Н семейные трусы со звездно-полосатым флагом. Набирает в рот содержимое термоса «Из России с любовью» и прыскает на исподнее. Морщится, недовольно смотрит на термос. Из двери появляется рука Помощницы, вслепую ощупывает воздух. Данков подсовывает ей отравленные трусы. Закручивает термос, небрежно стирает с него отпечатки пальцев о штанину и подкидывает вещдок в чемодан Н.

    Салон самолета. Н сидит рядом с помощницей, бредит: «Медведи, медведи! Русские идут!». Помощница бежит в кабину пилотов, стучит, стирая руки в кровь. Требует экстренной посадки.

    Два пилота в ушанках, слыша стук и крики Помощницы, натягивают ушанки поглубже, хлебают из горла водку на брудершафт, трижды целуются и продолжают полет.

    Салон самолета. Помощница окровавленными пальцами выхватывает из бюстгальтера предмет, оказывающийся спутниковым телефоном. Азбукой Морзе отбивает на нем SOS.

    Н в бреду рвет на себе тельняшку, под ней оказывается еще одна.

    Кабина пилотов. Пьяные пилоты в ушанках распевают «Ра-Ра-Раз-Путин!» и смеются. Вдруг самолет начинает пикировать вниз. Пилоты кричат и бегают по кабине. «Управление перехватили из космоса!» – «Точно, так было в аварии с Мишей Ефремовым!».

    Кремль. Главный кабинет. На сцене в кабинете идет балет, балерины пляшут «Лебединое озеро». Раздается звонок телефона с одной кнопкой. Герой (показываем со спины) нажимает кнопку, сцена с балеринами поворачивается, балерины скрываются, на их месте – стена с картинами русских березок. Герой слушает, что ему сообщают по телефону. Говорит отрывисто: «Ни в коем случае не спасать! Главное – не давайте атропин!».

    Москва. Остоженка. Немолодой мужчина с хорошим лицом внезапно вскакивает с постели, отряхивает матрас. Одевается и спешит к американскому посольству. Там, поднимая большой камень, находит передатчик. Что-то неразборчиво говорит в него. Смотрит в небо. Там мигает бело-голубая точка.

    Салон скорой помощи. Врач осматривает Н. Говорит, что это нарушение обмена веществ. Вдруг глаза его стекленеют. Камера резко отъезжает, показываем огонек в космосе.

    Космическая станция. Гендерно-нейтральный астронавт в майке Black lives matter и радужных лосинах, потягивая смузи из тюбика с листиком канабиса, нажимает на кнопки.

    Скорая. У врача во лбу загорается лампочка. Он, по-прежнему со стеклянными глазами, вкалывает в некий мохнатый белый шарик шприц, на котором написано «Атропин». Протягивает его Н: «Съешьте рафаэлку. У меня всегда с собой». Запихивает ее в рот Н.

    У водителя скорой тоже загорается лампочка во лбу.

    Космическая станция. Астронавт с бургером простраивает на экране маршрут из Тоомска в Берлин. Нажимает Enter.

    Склейка. Водитель скорой со стеклянными глазами жмет на газ и несется в Берлин.

    Кремль. Главный кабинет. Герой (показываем со спины) раскладывает карты, чтобы узнать, что пошло не так. В пасьянсе выпадает карта короля пик. Герой пристально вглядывается в нее. Показываем субъективной камерой, как картинка короля пик размывается, превращаясь в лицо Алексея Шостакова.

    Флешбэк. Пока Данков спит, бряцая на балалайке «Катюшу», Шостаков снимает тельняшку, оглаживает портрет Сталина и отпивает добрую половину содержимого термоса с «Новичком» и мочится в него, чтобы восполнить недостаток жидкости. Портрет Сталина на груди меняет цвет с синего на красный. «Какую страну прос**ли!», – говорит он, глядя на спящего с балалайкой Данкова, и сплевывает на пол махорку. Телефон радостно пиликает. На экране сообщение: ваша ставка победила. Выберете способ доставки. На экране появляется ледоруб, испачканный в чем-то темном.

    Другие материалы автора

    Берлин. Наше время. Клиника «Шарли». Н лежит на высокотехнологичной койке. Сексуальная медсестра в дирндле, с пшеничными арийскими волосами, заплетенными в две косы и бейджиком «Гретхен» на русском языке срезает с Н все слои тельняшки. Доходя до последнего, обнаруживает на груди пациента вытатуированный профиль Иосифа Сталина. Профиль меняет цвет с синего на красный, Н неожиданно открывает глаза и инфернально хохочет. На экране напротив него самопроизвольно активируется картинка – Сергей Скрипаль в наполеоновских эполетах подает Н знак – раздвигает пальцы руки таким образом, чтобы между безымянным и указательным пальцем появилась буква V.

    Конец.


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