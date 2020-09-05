Пранкера Лексуса насмешила «запись переговоров Германии и Польши» о Навальном

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) уверен, что аудиозапись разговора между «представителем Германии» и «представителем Польши» о ситуации с блогером Алексеем Навальным, скорее всего, является подделкой.

«Ну смешно, конечно. После прослушивания записи, кроме того, что я по лицу себя ударил, не возникло никаких ощущений. Конечно, я в это не верю, не доверяю такой записи», – рассказал Лексус Ura.ru.

Он добавил, что подобный файл может изготовить любой желающий.

«Любой человек такое может подделать. Вопрос в другом – будут ли в это верить», – подвел итог пранкер.

Ранее в достоверности аудиозаписи усомнился ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин.

А член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что склонен доверять записи разговора Берлина и Варшавы, якобы перехваченного белорусской разведкой.

При этом телеведущий Владимир Соловьев высказался об опубликованной накануне записи «переговоров Германии и Польши» по ситуации с блогером, указав, что она его «не впечатлила».

Напомним, Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.