Соловьев «очень вежливо» высказался о «записи переговоров Германии и Польши» по Навальному

Телеведущий, журналист Владимир Соловьев высказался об опубликованной накануне записи «переговоров Германии и Польши» по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Соловьев написал в Telegram: «Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем».

Напомним, накануне Белоруссия обнародовала «запись разговора Берлина и Варшавы по ситуации с «отравлением» Навального.

На записи представитель Германии, как утверждает белорусское ТВ, заявляет, что в случае с блогером подтверждение его отравления не так важно, так как «на войне всякие методы хороши».

В свою очередь «представитель Польши» в беседе соглашается, что необходимо «отбить охоту» президенту России Владимиру Путину «совать нос в дела Белоруссии». Также он признался, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «крепким орешком».

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.