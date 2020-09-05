Ветеран ФСБ заявил о возможной подделке перехваченного Минском разговора о Навальном

Запись переговоров спецслужб Германии и Польши о ситуации с российским блогером Алексеем Навальным может быть смонтирована, и подобных вбросов следует ожидать еще, заявил ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин.

Петрушин заявил, что «вокруг ситуации по Навальному еще будут громкие заявления, обиды и вбросы», потому «нужен независимый участник (расследования), чтобы оценить материал и сделать выводы», передает Ura.ru.

Он уверен, что, если в инциденте с Навальным замешана какая-либо сторона, операция в любом случае документировалась, и рано или поздно бумаги будут обнародованы. При этом ветеран ФСБ не исключил, что запись разговора между Германией и Польшей – подделка: «Можно предположить, что (запись) смонтирована».

Содержание переговоров Варшавы и Берлина также оценил историк спецслужб Александр Колпакиди: «Странная история. Странно, что Белоруссии сейчас есть дело до Навального, хотя в самой стране такие проблемы».

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что склонен доверять записи разговора Берлина и Варшавы, якобы перехваченного белорусской разведкой.

При этом телеведущий Владимир Соловьев высказался об опубликованной накануне записи «переговоров Германии и Польши» по ситуации с блогером, указав, что она его «не впечатлила».

Напомним, Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.