Депутат Луговой дал оценку перехваченному разговору о Навальном

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что склонен доверять записи разговора Берлина и Варшавы, якобы перехваченного белорусской разведкой, где идет речь об «отравлении» блогера Алексея Навального.

Луговой заявил, что у него «какие-то сомнения есть, как у любого человека», однако «еще до появления этой записи (он) говорил, что вся история с Навальным, когда немцы говорили, что его отравили, она вызывала улыбку», передает РИА «Новости».

«Но после того, как все начали дружно выдумывать кучу разных других историй, для меня совершенно очевидно, что это провокация, я не знаю, со стороны ли это Германии или немцев ввели в заблуждение или со стороны американцев, или англичан. Я думаю, что в контексте этом я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует», – добавил он.

Потому член комитета Госдумы не считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «проявлял безответственность, тем более эту запись можно проверить, ее можно направить на экспертизу и вообще».

«Поэтому я склонен доверять тому, что сказал президент Белоруссии», – добавил депутат.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что запись разговора представителей Варшавы и Берлина об оппозиционере Алексее Навальном надо проверить на подлинность, но она производит впечатление достоверной, «тем более что она была обнародована не нашим государством и не нашими спецслужбами».

«Думаю, что она подлинная», – добавил он.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев высказался об опубликованной накануне записи «переговоров Германии и Польши» по ситуации с блогером, указав, что она его «не впечатлила».

Напомним, Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.