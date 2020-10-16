Две башни Алексея Навального

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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Зеленский предложит украинцам каннабис и войну с Россией

«Хитрый план» Зеленского раскритиковали и слева, и справа Михаил Метцель/ТАСС
«Команда Зеленского» озвучила пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Помимо вопросов о наказании коррупционеров и легализации марихуаны озвучены идеи о свободной экономической зоне в Донбассе и обращении Украины к гарантиям безопасности Будапештского меморандума о территориальной целостности. Почему Зеленский перекладывает на рядовых украинцев принятие решений, требующих глубоких знаний экономики и международного права? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда, два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...

Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...
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На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
    		16 октября 2020, 11:52

    Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда, два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется, Алексей. Если они надеются вернуть тебя в Россию в пломбированном самолете, не верь. Тебя в том самолете сразу в мавзолей снесут, минуя броневичок.

    Наскоро слепленная из заявлений Бундесвера и палок версия об отравлении российского оппозиционера уже, казалось, слежалась и почти перестала плохо пахнуть, как вмешалась газета The New York Times, опровергнув все предыдущие наработки коллег. Со ссылкой на таинственные немецкие спецслужбы американская газета доложила, что Навального все-таки отравили в аэропорту Томска, подсыпав сухой «Новичок» в бумажный стаканчик с чаем.

    В этот момент где-то заплакала Мария Певчих, своими руками привезшая в Германию бутылку со следами «Новичка», изъятую из гостиничного номера Навального. Никак не выходит у Марии каменный цветок: ведь если Алексея отравили в аэропорту перед самым вылетом, то как же он мог оставить следы яда на бутылке в гостинице, из которой выписался за несколько часов до отравления?

    Версия Певчих начала давать течь еще раньше, когда российские СМИ обнаружили, что из номера забрали три бутылки, а в багаже у Певчих при прохождении контроля в аэропорту лежала всего одна бутылка. Пока любители конспирологии гадали, каким образом лондонская подруга Навального определила, в какой из трех бутылок есть следы «Новичка», выяснилась новая деталь. Та бутылка, что лежала в багаже Певчих, вообще не бывала в номере Навального. Ее девушка купила в аэропорту перед вылетом. У меня есть две новости для команды Навального. Плохая в том, что с уликами неудобно получилось. Ведь Германия уже заявила, что обнаружила на несуществующей бутылке следы отравляющего вещества. А хорошая – есть шанс, что Певчих не привлекут к уголовной ответственности за похищение, сокрытие и вывоз за рубеж улик по делу о покушении. Мало того, бонусом с Марии Певчих снимается подозрение, что это именно она обогатила внутренний мир своего шефа смертельным ядом, ведь в момент отравления в аэропорту (по версии The New York Times) ее рядом с Навальным не было.

    Правда, в таком случае придется вернуться к другому помощнику блогера, Илье Пахомову. Судя по камерам наблюдения, это он взял в кафе аэропорта стаканчик с чаем (соответственно, никто в кафе не знал, кому предназначается чай, и вряд ли они в этот день наливали «Новичок» всем подряд) и споил его Навальному. The New York Times задает нам сложную задачку: яд попал в стакан с чаем по пути между кафе и блогером, стаканчик все время находился в руках Пахомова, кто же мог подсыпать яд?

    Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

    А чтобы сторонники Навального не расслаблялись, The New York Times делает еще одно заявление: а вообще, может, блогера отравили дважды! Спецслужбы («хайли лайкли») всегда так делают – травят жертву смертельно опасным летучим ядом раз в три–четыре часа, а то вдруг не дошло с первого раза.

    Начинающие конспирологи любят спорить, агентом какой из башен Кремля является блогер. Но ведь «Алексей А. Навальный, самый известный российский оппозиционер», как его титрует The New York Times, уже не просто человек, а целый проект. Не удивительно, что у него самого отросли две башни, которые теперь дербанят «дело Новичка» кто во что горазд, на потеху мировой публике.

    Спикером первой башни Навального выступает пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, чьи многочисленные пробелы в школьном образовании искупаются исполнительностью. Широкой публике Кира известна репликой о новой русской винтовке с дальностью стрельбы 7 км. Пресс-секретарь Навального предположила, что пуля в полете «будет загибаться за земной шар». И несмотря на дружный гогот коллег, я думаю, что девочка молодец, по крайней мере она считает Землю шаром, а не плоским блином, как можно было бы ожидать от окружения блогера.

    Именно Ярмыш сопровождала Навального в самолете, когда ему стало плохо. Ярмыш сделала первые, самые важные заявления: Навальный не пил ничего, кроме чая в аэропорту, где его и отравили.

    Спикер второй башни – рассекреченная лондонская подруга Навального Мария Певчих. Все эти годы ей удавалось оставаться инкогнито, сопровождая блогера в поездках по стране, но не афишируя их связь. Широкая общественность считает Певчих технической сестрой солсберийских туристов Петрова и Боширова.

    Певчих разрушила версию Ярмыш об отравлении в аэропорту, выложив ролики про обыск гостиничного номера и обнаружение трех бутылок с водой. Она же тайно вывезла одну из бутылок в Германию (на самом деле нет, но это уже не важно, война-то виртуальная), где «немецкие специалисты» обнаружили следы яда. Ее версию активно поддерживает и сам Навальный, заявляя, что его отравили еще до выхода из гостиницы, и «если бы я выпил это, съел или вдохнул, я бы, конечно, двинул кони за полчаса-час».

    По какой причине версия Навального – Певчих не подошла нашим западным коллегам, доподлинно не известно. Но они решили через The New York Times вбросить свой интерес, вскоре вылившийся в новые антироссийские санкции.

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    Вопрос только в том, что является окончательной целью западных интересантов – пучок санкций или заготовка нового революционера для заброса в Россию. Трагичная история 1917 года повторяется по известной формуле Маркса, в виде фарса. У Навального уже и комплект сопровождающих готов: нордическая супруга Юлия в роли Надежды Константиновны и боевая Мария Певчих в роли Инессы Арманд. И это на самом деле вполне благоприятный исход для самого Навального.

    Потому как если цель – только санкции и срыв «Северного потока – 2», то живой блогер нашим зарубежным партнерам чуть менее полезен, чем мертвый. В конце концов, одного нашего агента, Скрипаля, они уже заиграли вместе с его прекрасным котом – шпиль им в печенку! Там же может оказаться и Навальный.


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