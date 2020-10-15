Немецкий политик заявил о двойных стандартах Германии из-за ситуации с Навальным

Отношение Германии к ситуации с Алексеем Навальным, который обвинил российские власти в совершении преступления без каких-либо доказательств, является примером двойных стандартов, заявил экономист, депутат в парламенте земли Тюрингия от партии АдГ («Альтернатива для Германии») Карл-Хайнц Фрош.

«Шумиха вокруг так называемого кремлевского критика Алексея Навального является ярким примером двойных стандартов нынешней внешней политики Германии. Правительство России обвиняется в совершении преступления без каких-либо доказательств. У министра иностранных дел Мааса буквально пена изо рта, когда он говорит о Навальном. Немецкие политики вступили в смехотворную конкуренцию за санкции», – заявил депутат, слова которого приводятся на его сайте.

Он указал, что научно-исследовательские институты только сейчас скорректировали свои прогнозы экономического спада и кризиса в 2020 году в сторону еще большего снижения, и еще один раунд санкций в дополнение к этому будет абсолютным преступлением со стороны Берлина, особенно в отношении экономики Восточной Германии.

«На востоке даже 40% потерпят колоссальные убытки, так как предприниматели из Восточной Германии традиционно очень тесно связаны с Россией. Предыдущие санкции показали свой негативный эффект, особенно на немецкой стороне, и поэтому они абсолютно контрпродуктивны – на экономическом и дипломатическом уровне. Германия, ориентированная на экспорт, сможет справиться с этим экономическим кризисом только с помощью сильных и надежных партнеров. Германия нуждается в партнерстве с Россией», – уверен Фрош.

В свою очередь советник генерального прокурора Монголии Ганчулуун Оюунболд, комментируя статью журнала Spiegel о Навальном, назвал абсолютно недопустимыми «грязные обвинения против Владимира Путина». «Как Алексей Навальный мог обвинить президента России, если нет никаких доказательств, что господин Путин совершил это преступление? Лично мне с этого дня стало совсем ясно, что Навальный является агентом западных спецслужб», – написал Оюунболд в Facebook.

Ранее в четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального».

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.