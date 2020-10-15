В Совфеде пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального»

Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза против высокопоставленных российских госслужащих из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«В подобных случаях, когда вводятся персональные санкции, следует зеркальный ответ», – сказал Климов, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что россияне, отмеченные в санкционном списке Европейского союза, «никакого отношения к делу Навального не имеют, с ними просто сводят политические счеты те, кто сбежал из России на Запад».

Ранее в четверг Европейский союз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.