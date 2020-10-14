МИД пообещал зеркально ответить на санкции из-за ситуации с Навальным

Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям.

«Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический», – сказал он, передает ТАСС.

Лавров также выразил мнение, что России пора перестать «оглядываться» на Запад. «Нам пора перестать, и мы уже перестаем судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляют коллективный Запад или отдельные западные страны. Я не думаю, что нам нужно постоянно смотреть на то, что о нас говорит Запад», – сказал он, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, это совсем не означает отхода от достигнутых ранее договоренностей. «Я убежден, что наша позиция отстранения от ситуации, когда мы оглядываемся на Запад – «Ага, что он там о нас подумает?», – должна оставаться в рамках международного права, и мы должны сохранять приверженность всем тем договоренностям, которые с нашим участием достигались», – подчеркнул Лавров.

В то же время он указал, что страны Запада почему-то зачастую «считают себя и выше закона, и выше уровня Российской Федерации». «Чувство собственного превосходства очень опасно. Нам достаточно чувства собственного достоинства», – отметил российский министр.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с блогером Алексеем Навальным, сократив его до пяти человек.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.

Перед этим МИД заявил, что действия Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального наводят на мысль о заранее спланированной постановке применения химического оружия. Эта акция могла быть проведена, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.