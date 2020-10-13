Москва оценила шаги Германии в ситуации с Навальным

Действия Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального наводят на мысль о заранее спланированной постановке применения химического оружия, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), сообщили в российском МИД.

«Реальное положение дел имеет мало общего с описанной в статье ситуацией. С момента транспортировки Навального в Германию в отношении России было сделано множество голословных утверждений. Судя по всему, никаких доказательств по инциденту с ним, как в случае с семьей Скрипалей в Солсбери, так и не будет предъявлено», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Так, в МИД подчеркнули, что действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Британии, а у нас в России. На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент». Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», – говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что российское расследование случившегося с Навальным не может быть полным без четких и ясных ответов на запросы Берлину и ОЗХО.

«Нет реакции и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ», – отметили в МИД.

Уточняется, что обнаружение и идентификация лабораториями Германии, Франции и Швеции высокотоксичных веществ, которые на Западе называют «Новичок», «свидетельствует о том, что они давно хорошо известны в целом ряде стран НАТО и Евросоюза, изучались там и нарабатывались с использованием высокотехнологического оборудования».

«В некоторых из них, к примеру, в США выдавались патенты на их применение в военных целях, что само по себе показательно, в том числе и в контексте истории с Навальным. В этой связи вполне уместно напомнить, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химического оружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в МИД напомнили, что в ситуации с Навальным Россия с самого начала вела себя максимально открыто.

«Такое поведение было бы нелогичным, если бы Навального действительно «отравили по поручению российских властей», – заключили в МИД.

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.