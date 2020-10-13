Лавров допустил прекращение диалога с Евросоюзом

Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, – наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что [председатель ЕК] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он обратил внимание на заседание Совета Евросоюза по внешней политике, на то, какие там звучали «нравоучительные сентенции» и заявления о России. «Я не буду подробно вдаваться в факты, которых предостаточно, того, как Евросоюз совершенно неподобающе, неприемлемо ведет себя в связи с тем же инцидентом с Навальным», – подчеркнул глава ведомства.

Российская сторона хочет понять, возможно ли вести хотя бы какой-нибудь бизнес с Евросоюзом в нынешних условиях, пояснил министр.

Ранее МИД заявил, что действия Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального наводят на мысль о заранее спланированной постановке применения химического оружия. Эта акция могла быть проведена, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.