Послы ЕС согласовали черный список по Навальному

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14 октября, среда | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
Как Британию и США убедили помогать Сталину
Среди элит Киргизии развернулась битва в духе «Игры престолов»
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Коронавирус ускорил прогресс
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями
Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание
Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Иран включился в конфликт с Карабахом
Обсуждение: 6 комментариев
Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы
В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧСПодробности...
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
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