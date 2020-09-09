Немецкие СМИ: Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей

Власти Германии считают, что российский блогер Алексей Навальный выжил лишь благодаря «цепочке счастливых случайностей»: быстрой реакции пилотов самолета, в котором он летел, и омских врачей, сообщила газета Die Zeit.

«В Берлине говорят, что он (Навальный) остался жив лишь благодаря цепочке счастливых обстоятельств, например быстрой реакции пилота, который экстренно посадил самолет, а также врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин», – пишет газета.

Как отмечается в издании, специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые изучали пробы Навального, пришли к выводу, что он якобы «был отравлен новым видом химического оружия «Новичок», передает ТАСС.

Газета пишет, что по мнению германских экспертов, этот яд якобы смертоноснее, чем «все другие виды (данной) группы». В статье утверждается, что следы вещества были найдены «на руках и горлышке бутылки, из которой он пил». Кроме того, газета отмечает, что, согласно выводам германской стороны, «этот вариант «Новичка» действует медленнее, чем известные до сих пор».

Ранее Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, в среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем стало известно, что США приняли решение работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.

Медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось.

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.