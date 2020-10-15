ЕС ввел санкции против России по «делу Навального»

Европейский союз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза, сообщает агентство Bloomberg.

«ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников», – говорится в сообщении агентства, передает РИА «Новости».

В частности, ЕС ввел санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Кроме того, санкции введены в отношении заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Также в санкционный список ЕС по «делу Навального» вошел российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).

Санкции вступают в силу после их публикации 15 октября. Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках, передает ТАСС.

Во вторник дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.