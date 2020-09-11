Европейские политики: Россия сделала все, чтобы спасти Навального

Ряд европейских политиков прокомментировали развитие истории с российским блогером Алексеем Навальным. Ситуация с Навальным была спланированной операцией, направленной на предотвращение завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», считают они.

Обвинениям в адрес России трудно поверить, поскольку власти страны сделали все, чтобы спасти Навального, заявил в своем Facebook генеральный секретарь партии «Политическое патриотическое объединение «Дзимтене» (Латвия) Янис Кузинс (Janis Kuzins).

«Алексей Навальный якобы был отравлен во время полета. И теперь многие западные политики и эксперты винят в этой ситуации российскую сторону. Этим обвинениям трудно поверить, поскольку Россия сделала все, чтобы спасти его жизнь – самолет совершил экстренную остановку в Омске, врачи оказали всю медицинскую помощь, и не было никаких препятствий для Германии, которая отправила специальный самолет и доставила господина Навального в больницу в Берлине. Теперь его вовлекают в санкционную игру против России, [против] «Северного потока – 2», и делают из Навального сакральную жертву», – написал Кузинс.

Он подчеркнул, что нужно дождаться результатов расследования, всех тестов, их необходимо представить общественности, поскольку «на данный момент нет веских доказательств, а только пустые заявления».

Гендиректор Центра геостратегических исследований (Сербия) Драгана Трифкович в своем посте также связала инцидент с Навальным со строительством «Северного потока – 2».

«Атака на Навального – это хорошо спланированная операция, направленная на предотвращение завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». У российского руководства нет причин травить Навального. У него такой низкий рейтинг в России, который делает его идеальным оппозиционером, который никак не может угрожать режиму», – отметила Трифкович.

По мнению эксперта, канцлер Германии Ангела Меркель находится под сильным давлением со стороны США, а сам Вашингтон старается не допустить усиления связей между Россией и Германией.

«Проводимая спецоперация направлена против России и Европы. Догадаетесь, кто за ними стоит?» – заключила она.

Экс-депутат Народной скупщины (парламента) Республики Сербии Мария Янушевич считает, что доказательств отравления Навального российским руководством представлено пока не было.

«Западная пропагандистская машина начала свою работу с целью призвать к новым санкциям, включая отмену проекта «Северный поток – 2». Но сербам известно, что российские власти не причастны к делу Навального. Отсутствие логики очевидно. В любом случае, желаю господину Навальному скорейшего выздоровления и призываю сохранять здравый смысл», – добавила она.

Напомним, Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну.

При этом управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

В тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.