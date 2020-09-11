Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным

Россия надеется на выполнение Германией своих обязательств в ситуации с блогером Алексеем Навальным и прекращение «нелепых действий», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Надеюсь, эти нелепые действия будут прекращены и Германия, ну хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности, выполнит свои обязательства по договору с Россией», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Дипломат отметил, что Россия ознакомилась с письмом ФРГ в ОЗХО, в котором заявляется о якобы отравлении Навального веществом из группы «Новичок».

«Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, потому что мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона так тщательно скрывает», – сказал он.

Также Лавров обратил внимание на то, что сопровождающие Навального во время произошедшего с ним инцидента «начинают потихонечку перебираться в Германию», что наводит на серьезные мысли. Он добавил, что все это происходит это на фоне «голословных» обвинений в адрес России.

В четверг постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

В тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете. Немецкая полиция усилила охрану россиянина, а Берлин направил результаты проб экспертам ОЗХО.

В среду Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.