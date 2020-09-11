Россия предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений

Отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, что определенно подорвет российско-германские отношения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации.

«Российский посол был в министерстве иностранных дел Германии. Ему на словах был выражен демарш. Он не получил каких-либо материалов, данных или доказательств, запрошенных ранее нами [по инциденту с Алексеем Навальным]», – приводит слова Небензи РИА «Новости».

«Если эти материалы не будут представлены немецкой стороной, это будет расценено российской стороной как отказ правительства Германии установить правду в контексте объективного расследования и все предыдущие и нынешние действия касательно Алексея Навального (будут расценены) как вопиющая враждебная провокация против России, что определенно подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом», – подчеркнул дипломат.

В четверг США, Британия, Бельгия, Германия подняли тему Навального в СБ ООН, призвав Россию к расследованию произошедшего с блогером инцидента.

В ответ постпред России при международной организации сравнил ситуацию с Навальным с грязной постановочной игрой. Он также подчеркнул, что у России нет оснований для начала расследования, так как российские врачи не нашли никаких следов химического оружия в анализах блогера, при этом Москва не получила от Берлина никаких доказательств, которые позволили бы сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.

Ранее в тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

В среду Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.