Лавров: Берлин пообещал скоро передать России данные по Навальному

Берлин пообещал, что скоро передаст Москве ответ по ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры. Алексей там провел, как я понимаю, чуть более полутора суток, и все это время, ежечасно мы слышали требования немедленно рассказать, что случилось», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

По данным России, ответ Германии задерживается из-за позиции МИД ФРГ, отметил он. У России до сих пор нет конкретной информации по состоянию блогера, указал министр.

Лавров добавил, что история с Навальным напоминает ситуацию со Скрипалями, тогда Лондон также представил странам Евросоюза свои данные.

Тон западных партнеров по Навальному говорит, что они «кроме патетики мало что могут предъявить».

Он добавил, что Россия сформирует ответ, когда поступят данные из Берлина с конкретными фактами.

Также о ситуации высказался глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Я, конечно, понимаю, что у Германии большой опыт работы с отравляющими веществами, но пока результатов от германских коллег и партнеров нет никаких», – приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что доследственная проверка по этому делу завершится тогда, когда будут результаты.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком»

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.