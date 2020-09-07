Захарова потребовала от Берлина ответить на запрос Москвы о Навальном

Берлин должен предоставить данные на запрос Москвы о состоянии блогера Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России сообщила, что пока «ответ не дан», передает РИА «Новости».

«Ни на официальный запрос Генпрокуратуры России, ни на уже не знаю какие уже по счету обращения наших медиков омских, так и тех, о которых говорил господин Рошаль. Ничего, ноль», – сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Целый ряд вопросов практического плана, который мы задавали. Первое, что же это за данные? Ведь речь идет не о поэзии, речь идет не о наитии, не о каком-то творческом вдохновении. Речь идет о конкретных формулах и формулировках. Вот где же эти формулы и формулировки? Назовите, дайте экспертное заключение, просто покажите его», – заявила она.

Захарова констатировала, что по ситуации с Навальным со стороны Германии нет единого источника информации. Она попросила Германию определить ответственного спикера, который бы комментировал ситуацию с Навальным.

«Посмотрите, какое количество, как за веревочки подергивают различных спикеров в различных направлениях, – приводит ее слова ТАСС. – То это одни медики, то это лаборатории, то это семья, то это внешнеполитическое ведомство, то это представители правительства».

Захарова предложила «поставить какого-то одного врача, руководителя клиники, лаборатории, химика, биолога – одного человека, который станет спикером» и «будет каждый день выходить к общественности и рассказывать, что происходит, какие есть данные, формулы». Она отметила, что у Берлина «есть действительно реальные поводы для публикации комментариев», хотелось бы ежедневно «читать реальные данные». По ее словам, об этом «странно» говорить западному сообществу, которое много лет занимается пиаром и разбирается в этом.

Кроме того, по словам представителя МИДа, создается впечатление, что сценарий с обвинениями написан заранее. Как подчеркнула Захарова, «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

Она заявила, что «это все вращается в политической сфере», а «доказательств не представлено никаких».

«Не то что доказательств, ведь они предполагают какую-то их применимость в полемике», – заявила Захарова, отметив, что «просто данных нет никаких, потому что если представлены будут данные, они не обязательно станут доказательствами, они могут стать антидоказательствами».