США, Британия, Бельгия, Германия подняли тему Навального в СБ ООН

Представитель США при Совете Безопасности ООН Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом для расследования ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Британия, Бельгия, Германия и Эстония вслед за США призвали Россию к расследованию инцидента с блогером.

«Мы глубоко обеспокоены выводами [о якобы имевшем место воздействии на Навального отравляющим веществом из группы «Новичок»], опубликованными правительством Германии 2 сентября», – приводит ТАСС слова представителя США на заседании СБ ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

«Призываем Россию к полной транспарентности и наказанию виновных. Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом для расследования этой атаки. Те, кто осуществил эту атаку, и те, кто ее заказал, должны быть наказаны», – заявила американский дипломат.

Черит Норман Шале заявила, что «отравление Алексея Навального с использованием химического оружия совершенно недопустимо», подтвердив, что США «решительно осуждают эти действия».

«Любое использование химического оружия где-либо, когда-либо и кем-либо при любых обстоятельствах неприемлемо, это нарушает международные нормы, запрещающие использование химоружия», – продолжила Шале.

«Россия в прошлом использовала вещества из группы «Новичок». Российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия. Куда бы ни привело нас расследование, мы будем работать с союзниками, чтобы виновные понесли наказание», – заявила представитель США при СБ ООН.

Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным. Постпреды Германии и Эстонии также коснулись этой темы. Представитель Франции в своем выступлении не стала выходить за рамки заявленной темы заседания – ликвидации химоружия в Сирии.

«Российская Федерация должна срочно провести полное и прозрачное расследование этого случая применения химического оружия, – сказал заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен. – Мы не можем допустить, чтобы такое поведение становилось нормой».

«Бельгия вновь выражает свое осуждение любого использования химического оружия где-либо, когда-либо и кем-либо при любых обстоятельствах, – сообщила представитель Бельгии Карен ван Влиербирж. – Применение химоружия недопустимо и является нарушением международных норм. В свете этого мы обеспокоены недавними случаями использования вещества из группы «Новичок».

В четверг в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером Алексеем Навальным. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Накануне Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.