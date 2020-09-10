Кремль ответил на слова Помпео о «причастности» России к ситуации с Навальным

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10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках Sergei Grits/AP/ТАСС
Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране? Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...

Почему русские проиграли Крымскую войну

Тимур Шерзад, журналист
165 лет назад, 10 сентября 1855 года, англо-французские войска вошли в Севастополь. Эпопея отчаянной обороны города завершилась. Шла к концу и Крымская война – один из немногих конфликтов, проигранных Россией не просто так, а с оглушительным треском. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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    Кремль ответил на слова Помпео о «причастности» России к ситуации с Навальным

    10 сентября 2020, 12:49

    Текст: Евгения Шестак

    В Кремле считают ошибочными и недопустимыми намеки на причастность российских чиновников к ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Так он прокомментировал выступление госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил, что к отравлению Навального могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники», передает ТАСС.

    «Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания, намеки на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», – сказал Песков.

    Также представитель Кремля отметил, что российская сторона не получала никаких данных по Навальному ни от Организации по запрещению химического оружия, ни от Германии, передает РИА «Новости».

    «Пока информацией мы этой не обладаем. Поэтому мы по-прежнему, к сожалению, не знаем результаты тех анализов, которые позволили германским коллегам прийти к выводу о том, что речь идет об отравлении берлинского пациента», – добавил Песков.

    Пресс-секретарь уточнил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ, но пока не видит ответных шагов. 

    «Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен, были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей, но, к сожалению, пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег, но надеемся, что это произойдет. Это существенно поможет России в выяснении причин произошедшего», – сказал он. 

    Кроме того, в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о состоянии здоровья Навального, подчеркнув, что ожидают официального подкрепления информации.

    «Это же сообщения СМИ. Мы приучились очень внимательно – осторожно, вернее – относится к сообщениям СМИ. Не можем пока считать эти сообщения за первоисточник, до того как они не подкреплены какой-то более-менее официальной информацией», – сказал Песков. 

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Сообщалось, что немецкая полиция усилила охрану россиянина.

    Накануне медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось. Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

    При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

    Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

    Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.


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