Кремль ответил на слова Помпео о «причастности» России к ситуации с Навальным

В Кремле считают ошибочными и недопустимыми намеки на причастность российских чиновников к ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал выступление госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил, что к отравлению Навального могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники», передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания, намеки на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», – сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что российская сторона не получала никаких данных по Навальному ни от Организации по запрещению химического оружия, ни от Германии, передает РИА «Новости».

«Пока информацией мы этой не обладаем. Поэтому мы по-прежнему, к сожалению, не знаем результаты тех анализов, которые позволили германским коллегам прийти к выводу о том, что речь идет об отравлении берлинского пациента», – добавил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ, но пока не видит ответных шагов.

«Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен, были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей, но, к сожалению, пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег, но надеемся, что это произойдет. Это существенно поможет России в выяснении причин произошедшего», – сказал он.

Кроме того, в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о состоянии здоровья Навального, подчеркнув, что ожидают официального подкрепления информации.

«Это же сообщения СМИ. Мы приучились очень внимательно – осторожно, вернее – относится к сообщениям СМИ. Не можем пока считать эти сообщения за первоисточник, до того как они не подкреплены какой-то более-менее официальной информацией», – сказал Песков.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Сообщалось, что немецкая полиция усилила охрану россиянина.

Накануне медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось. Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.