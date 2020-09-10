Немецкие СМИ: Навальный рассказал о произошедшем в самолете

Блогер Алексей Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете, сообщили СМИ.

По данным The Insider, Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили в самолете, где ему стало плохо.

По мнению врачей, физически блогеру удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже полностью восстановился.

По данным газеты Der Spiegel, в настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина. Это связано с тем, что Навальный по мере улучшения состояния сможет принимать больше посетителей, для этого необходимо пройти три кордона охраны, уточнило издание.

При этом полиция Берлина сообщила РИА «Новости», что не знает, откуда СМИ взяли данные об усилении мер безопасности Навального.

«Не знаем, откуда у Spiegel эти данные. Меры безопасности мы не комментируем принципиально», – сказал сотрудник ведомства.

Ранее медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось. Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.