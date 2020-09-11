Германия отказалась передать России материалы по Навальному из-за «гостайны»

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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...

Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Германия отказалась передать России материалы по Навальному из-за «гостайны»

       11 сентября 2020, 14:46
    Фото: Michael Kooren/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

    «Нам немецкие коллеги в двустороннем плане отказываются предоставлять материалы, ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна и так далее. Но если они заводят все это дело на площадку ОЗХО, то может быть, они вспомнят о своих обязательствах, как страны–участницы ОЗХО», – сказал Шульгин в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».

    Тем временем управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

    Как отметили в ведомстве, предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно, передает ТАСС.

    Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

    В тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

    Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете. 


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