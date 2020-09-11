Германия отказалась передать России материалы по Навальному из-за «гостайны»

Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Нам немецкие коллеги в двустороннем плане отказываются предоставлять материалы, ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна и так далее. Но если они заводят все это дело на площадку ОЗХО, то может быть, они вспомнят о своих обязательствах, как страны–участницы ОЗХО», – сказал Шульгин в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».

Тем временем управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Как отметили в ведомстве, предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно, передает ТАСС.

Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

В тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.