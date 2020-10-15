Британия вслед за ЕС ввела санкции против России по «делу Навального»

Власти Великобритании вслед за Европейским союзом приняли решение о введении санкций в отношении россиян, виновных, с ее точки зрения, в «отравлении» Алексея Навального. Список совпадает с опубликованным ранее списком ЕС.

«Великобритании замораживает активы и вводит запрет на въезд лиц, ответственных за отравление «Новичком» Алексея Навального. … Великобритания применит санкции, объявленные ЕС, против шести людей и одной организации, имевших отношение к отравлению и покушению на убийство господина Навального в соответствии с санкционным режимом ЕС», – говорится в переданном в РИА «Новости» сообщении МИД Великобритании.

В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замы министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции вводятся в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).

Ранее в четверг Европейский союз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального».

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.